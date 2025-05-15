大財經／2025分水嶺…AI美中競逐 二分天下

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若說前兩年全球都還在ＡＩ（人工智慧）軍備競賽的準備期，二○二五年絕對是一個分界線。今年，美、中科技戰白熱化，ＡＩ二分天下的時代即將到來，供應鏈將無可避免地進入重組階段，如何站穩有利地位，成為全球科技製造業的新課題。

美、中之間的ＡＩ大戰，真正白熱化始自於今年中國大陸的DeepSeek橫空出世。全世界才發現，不管美國如何干擾，也攔不住大陸要在ＡＩ科技領域一爭高下的決心。

美國史丹佛大學自二○一七年起，連續多年發表「ＡＩ指標報告」。今年四月公布的「二○二五ＡＩ指標報告」中指出，美國雖然在頂尖ＡＩ模型領域領先，但大陸在ＡＩ模型的性能差距與美已相差無幾。

史丹佛大學統計，二○二四年，美國發展出四十個令外界關注的ＡＩ模型，大陸十五個，歐洲僅三個。在研究上，二○二三年大陸在ＡＩ研究出版物、引用量全球占比分別為百分之廿三點二以及百分之廿二點六，超過其他國家。

工業機器人 大陸市占逾半

機器人可說是ＡＩ應用中最快速成長的領域。在工業機器人領域，大陸擁有主導地位，史丹佛大學指出，二○二三年大陸就安裝了二十七萬六千三百台工業機器人，是日本的六倍、美國的七點三倍，大陸工業機器人全球市占率已高達百分之五十一點一。

整體來看，美、中絕對是最有資格一較高下的兩個國家，歐洲雖然想積極跟進，目前看來仍落差懸殊。

美國晶片禁令，促進大陸發展自己的生態系。iKala共同創辦人暨執行長程世嘉指出，「最好的例子就是臉書。臉書在大陸不能用，但大陸最後長出了微博、騰訊、微信。」在這樣的態勢下，未來美、中都會長出自己的生態，「而且在軟硬體上，他們各自會有一套自己的規格，跟一套自己的走向。」

供應鏈變遷 台廠各擁強項

ＡＩ時代，美、中二分天下的態勢愈來愈明確，這也牽動供應鏈未來的變遷。

美銀證券台灣區研究部主管鄭勝榮指出，台灣歷經市場更迭、整併，現在的供應鏈都很清楚如何因應市場變化、做出調整，也注重獲利，都是夠資格的供應商，不僅擁有各自的技術強項，更能夠與全球技術工程師合作，這有利台灣在ＡＩ時代掌握機會。

美銀證券指出，現階段各地區在生產鏈之中都有不同的角色，台灣強項在半導體、南韓專注於記憶體、日本擁有強勁材料科學發展，歐洲在關鍵技術、專利權研發上也不遑多讓。全球企業在現今的供應鏈中，目前都還是穩守過去的角色。

ＡＩ大爆發 估一到兩年後

因應當前ＡＩ發展，業界認為，需要走過「Ｊ曲線」階段，才有機會看到下一階段的大爆發。「Ｊ曲線」簡單來說，任何新技術，都會先走過一段沒有效率的階段，等到應用成熟，才會迎來大躍進、爆發期。

高盛研究部先前預測，ＡＩ技術走過Ｊ曲線階段後，有望推升全球ＧＤＰ（國內生產毛額）百分之七以上；美銀證券認為，ＡＩ產業的Ｊ曲線關鍵時間點，應會落在二○二六至二○二七年左右。

二○二五年已可看出美、中二分天下態勢，但伴隨著ＡＩ新技術發展仍有極大變化，未來，全球供應鏈也將面臨變局。