SUPER 8 Studio 發布 Enterprise AI 解決方案 攜手群聯

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

台灣人工智慧（AI）新創公司雲發互動科技（SUPER 8 Studio）14 日正式推出策略級「Enterprise AI 解決方案」，並攜手全球最大獨立NAND控制晶片暨儲存方案的群聯電子（8299），整合導入群聯獨家專利邊緣AI運算方案aiDAPTIV+，實現高度安全與效能的雙重保障，進軍全球市場。

SUPER 8 Studio指出，面對AI快速演進，企業的需求已逐漸從導入AI工具，轉向思考如何整合AI至核心流程。顧能（Gartner）指出，代理式AI（Agentic AI）將成為2025年的頂級技術趨勢。這類AI超越單純問答與文字生成，在無需人工指導的情況下，自主完成與企業營運相關的任務。為因應此浪潮，SUPER 8 Studio推出Enterprise AI 解決方案。

SUPER 8 Studio執行長陳子龍表示，Enterprise AI提供的不僅是企業資料存放的選項，更是因應企業規模、發展階段與法規需求的靈活選擇。主打「自主可控、彈性部署、符合法規」三大核心價值，深度整合內部數據與核心系統，協助企業在多元架構下靈活導入AI，打造可持續擴展的智能基礎。

群聯電子創辦人暨執行長潘健成表示，面對代理式AI所帶來的企業營運新模式，AI已從輔助工具進化為企業核心夥伴。群聯電子多年深耕NAND控制晶片與資安架構，此次與SUPER 8 Studio合作，正是為了滿足企業對於資料主權、法規遵循及地端部署的高度需求。

潘健成指出，群聯以獨家專利的邊緣AI方案aiDAPTIV+，結合高速、安全、穩定的邊緣AI運算架構與記憶體快取技術 ( aiDAPTIVCache )，讓企業能在地端安全執行AI模型，確保關鍵資料不外洩。

AI 控制晶片 群聯

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