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和碩重新調整製造戰略 為擴產暖身

經濟日報／ 記者吳凱中劉芳妙／台北報導
和碩集團。聯合報系資料照
和碩集團。聯合報系資料照

和碩（4938）集團重新調整全球製造戰略及資源，昨（14）日宣布砸下56.38億元，買下宏達電桃園廠區土地，同時，和碩處分旗下新店廠土地，預計處分利益6.88億元，而在海外方面，和碩斥資5.79億元投資旗下印度子公司，為擴張印度廠產能預先暖身。

宏達電表示，該筆交易案在扣除原土地建物之帳面價值、應繳納之稅賦與相關交易成本後，預計處分利益約39億元，法人估挹注每股純益4.67元。

和碩董事會重點
和碩董事會重點

和碩昨日召開董事會，除了通過今年首季財報外，並通過一連串投資、處分案，涵蓋台灣及印度地區。

在海外布局方面，和碩董事會昨日通過投資PEGATRON ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED案，交易單位數量為149,000,000股，每單位價格為每股印度盧比10元，交易總金額為14.9億印度盧比（新台幣約為5.79億元），該公司為和碩集團100%持股子公司。

和碩指出，該案為長期投資，主要應對印度當地新生意機會，為擴產預先準備，目前率先鎖定網通領域需求，預計後續資訊及車用皆有機會。

在台灣方面，和碩宣布處分新店廠土地及建物，交易人為國宏地產開發股份有限公司，土地共計9,969.15平方公尺、建物19,878.34平方公尺，交易總金額達28.05億元，預計處分利益6.88億元；和碩新店廠主要生產網通產品，隨著該廠出售，和碩網通產品未來主要生產據點將在印尼巴淡島。

同時，和碩昨日亦宣布砸下56.38億元，買下宏達電桃園廠區，土地共計27,948.87平方公尺、建物101,286.01平方公尺，交易案預計今年第3季前完成，主要供營運使用。

在尚未出手收購前，和碩在桃園已有生產基地。據了解，和碩現有桃園廠生產空間已不夠使用，為此，和碩出手取得宏達電桃園廠房土地，製造業務規劃涵蓋資訊、消費性電子及通訊等三大產品線。

印度 和碩

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