和碩業外助攻 單季EPS 1.62元

和碩（4938）昨（14）日公布今年首季財報，儘管本業表現衰退，但在業外收益助攻下，首季稅後純益43.03億元，季增15.1%、年增32.1%，每股純益（EPS）1.62元。

展望本季，和碩預估，以NB為主的資訊業務將季增逾一成，消費性產品則小幅季增。和碩首季營收2,724.33億元，季減16.7%、年增8.8%，毛利率3.7%，季增0.1個百分點、年減0.5個百分點。

和碩今年首季營業利益24.83億元，季減14.4%、年減17.9%，營益率0.9%，持平上季、年減0.3個百分點，不過，業外收益41.86億元，季增37.1%、年增93.2%，稅後純益43.03億元。

針對首季本業衰退，和碩分析，從年對年角度來看，海外新廠區的建設及新產品開發等，加上通訊、消費產品線出貨規模下滑所致；至於業外收入增加，主要因金融資產評價較高，如手上的立訊精密持股。

展望本季，和碩預估，以NB為主的資訊業務將季增逾一成，消費性產品則有小幅季增，至於通訊業務，由於本季為新舊產品交替期，預計將較前一季衰退。

以和碩產品營收比重來看，截至今年首季，通訊（手機為主）為64%、資訊（PC為主）11%、消費性電子6%，而其他則為19%，相較上季及去年同期，其他電子比重明顯增加，和碩其他業務業績來源多元，但主要以車用電子及子公司營收貢獻為大宗。