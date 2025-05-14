鴻海Q1每股賺3.03元 同期最佳

鴻海（2317）昨（14）日公布第1季稅後純益421.08億元，為同期新高，季減9%，年增91%，每股純益（EPS）3.03元。展望本季，鴻海表示，雖為傳統淡季，但在雲端網路與元件及其他產品需求提升帶動下，不論季增、年增率都可觀。

鴻海第1季毛利率、營業利益率及淨利率，分別為6.11%、2.83%、2.56％，相較去年同期6.32%、2.78%、1.66％，呈現營益率與淨利率雙率雙升。

總結第1季營運表現，關鍵就是「AI」。鴻海董事長劉揚偉延續2025年是AI產業元年的說法，並表示，AI伺服器業務表現相當亮眼，跟去年同期相比，營收成長超過50%，代表市場對算力的需求仍非常強勁，不管是AI伺服器還是通用型的伺服器，出貨表現都明顯提升。

從產品營收比重來看，鴻海第1季消費智能產品占比約40%，較去年第4季的51%下降；雲端網路產品占比34%，較去年第4季的26%增加；電腦終端產品占比約19%，較去年第4季的17%增加；元件和其他產品占比約7%，較去年第4季6%微增。