台幣升值影響 鴻海調降全年展望為顯著成長

鴻海昨天舉行法說會，全年展望由強勁成長調降為顯著成長，主要是受到台幣升值影響，整體出貨量沒有改變，同時ＡＩ伺服器出貨量將一季比一季好，並可望參與客戶的中東ＡＩ專案，以及獲得雲端服務供應商（ＣＳＰ）的ＡＳＩＣ伺服器，增添新的成長動能。

中華信評昨也發布台灣科技業短評，提到若台幣持續走強，恐將侵蝕台灣科技業者利潤率，並削弱成本競爭力，特別是半導體及零組件業者將面臨較高外匯風險。中華信評信用分析師郭彥煒說，美元走弱至少在短期內可能降低科技公司的利潤率，因為多數科技公司營收以美元計價；另外，台灣半導體與零組件公司相較其他科技子產業，所承受的匯率風險更高。

郭彥煒說，若台幣對亞太區貨幣持續升值，未來幾季可能促使更多製造業者考慮將部分產能外移，以因應匯率變化帶來的成本壓力。

而在昨天鴻海法說會，董事長劉揚偉表示，關稅、地緣政治以及全球貨幣政策的變動，可能影響全球景氣表現，即使目前的銷量預估並沒有太大的變化，但因為匯率的關係，可能會影響到轉換成台幣之後的營收，相較於三月法說會時來看，鴻海對今年展望會比較審慎一些，因此略為調整今年的展望到顯著成長。至於美元的營收展望，沒有改變。

鴻海財務長黃德才說，公司營收與成本大多以美元計價，具備一定程度的自然避險能力，但因財報的功能性貨幣為台幣，台幣兌美元升值時，仍將衝擊營收與毛利表現。舉例而言，若台幣年平均匯率升值一元，鴻海營收將減少約百分之三，毛利率則下滑○點一個百分點。

劉揚偉表示，現在ＡＩ伺服器是滿手訂單，需求不是瓶頸，主要是生產及測試，是否能夠趕得上客戶需求，從四月營收來看，GB200開始大量出貨，今年ＡＩ伺服器營收成長將超過百分之五十。至於GB300？他說，那個男人（輝達執行長黃仁勳）快來了，到時可以問他，不過因為有GB200的生產經驗，可以大大縮短量產時間，學習曲線會愈來愈好。

電動車方面，他說，與日本三菱汽車的合作談了一年，需要時間，還有其他傳統車廠客戶，也有一些進展，「請大家拭目以待」。