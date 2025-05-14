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鴻海資本支出加碼 衝1,600億

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）已經在全球24個國家地區，布局233個據點，展現強勁的全球布局能力，預估2025年資本支出將年增逾兩成，以鴻海2024年資本支出1,363.39億元計算，今年資本支出將超過1,600億元，持續深化區域布局，以爭取更多訂單。

鴻海董事長劉揚偉表示，關稅所造成的最大課題就是全球布局，鴻海的區域布局最完整，可以因應客戶的變化與需求，受影響相對較輕，鴻海持續在全球進行產能布建，加快腳步，過去一年增加超過10%，來到233個。其中，墨西哥、印度、越南與歐洲產線到位，增強抗風險能力，台灣與美國新事業都在進行。

他說，由於關稅會造成原材料、物流成本上升，鴻海持續透過自動化、規模效益提升競爭力，並刺激集團加速轉型，服務多元客戶，同時爭取到更多訂單。

鴻海財務長黃德才表示，今年預期資本支出增加逾20%，看法沒有改變，其中六到七成用於擴充產能，涵蓋印度、越南、美國、墨西哥等廠區，中東地區今年沒有規劃，在大陸，持續擴展電動車相關業務，在美國、台灣、印度也投資新事業。

法人關注，蘋果先前提及印度生產智慧手機可滿足美國需求，鴻海在印度布局進展。劉揚偉不評論單一客戶。不過，他認為，每個地方都要長期耕耘，鴻海員工規模在高峰期達到90萬人，證明公司管理訓練的能力。

印度 布局 鴻海

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