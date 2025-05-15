快訊

未來10天熱如炎夏 吳德榮：上看36度 下周氣溫還會更高

藝人閃兵案 威廉保釋金50萬元最高、大根20萬元交保

聯發科推新品 權王添動能

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

聯發科（2454）新晶片連發，昨（14）日宣布推出最新5G手機晶片「天璣9400e」與「T930」WIFi晶片組，均採台積電4奈米生產，為台積電先進製程接單再添動能。

聯發科無線通訊事業部總經理李彥輯表示，聯發科致力於為全球使用者帶來超乎想像的旗艦體驗，將高效能、高智能、高能效、低功耗四大優勢變成天璣行動平台的基因。

聯發科指出，天璣9400e採用台積電第三代4奈米製程，全大核中央處理器（CPU）架構，包含四個Cortex-X4超大核，主頻達3.4GHz，以及四個主頻為2.0GHz的Cortex-A720大核，可滿足使用者對多任務、複雜任務等應用情境的效能需求，同時兼顧能效表現，首批搭載天璣9400e的智慧手機終端裝置將於5月發布。

至於T930晶片組，是專為5G固定無線接取（FWA）與行動WiFi裝置設計，也採用4奈米製程打造。

4G 台積電 聯發科

延伸閱讀

台積電利多頻傳外資連4買 股價逼近1000元大關

外資買超447億元 買中信金最多之外還大買台積電、鴻海、貨櫃股

聯發科第三代平台T930晶片組 推動 FWA 寬頻應用發展

聯發科發表天璣9400e 為 AI、通訊等應用帶來旗艦體驗

相關新聞

大財經／2025分水嶺…AI美中競逐 二分天下

世界不再是緩慢推進的歷史，而是被數據、資金與科技加速的巨輪。我們深信，資本流動的時代，洞察才是最大的力量。本報開闢「大財...

大財經／程世嘉：新創要能跳脫國家思維

美中ＡＩ大戰白熱化，iKala共同創辦人暨執行長程世嘉指出，就產業結構而言，台灣永遠會是一個以硬體為導向的國家，隨著美、...

大財經／黃志芳：台灣要當機器人管理者

面對ＡＩ人工智慧新時代，台灣供應鏈如何找到有利的新位置？貿協董事長黃志芳認為，機器人是ＡＩ時代的重要應用，而台灣最厲害的...

政院做大智慧機器人產業…2026年啟動 匡列百億預算支持

行政院會今（15）日將通過「AI新科技-智慧機器人計畫」，除四年匡列100億元科技預算支持，也將由國發基金十年投入100...

輝達、超微等將與沙國合作…中東AI商機噴發 台鏈大補

美國總統川普率領輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克等科技巨頭訪問沙烏地阿拉伯，兩國簽署6,000億美元大單，AI更是重...

廣達Q1報喜 賺逾半個股本…本季AI伺服器動能強

廣達昨（14）日舉行法說會，公布首季營益率達5.07%，改寫單季新高；受惠通用型伺服器需求優於預期，加上輝達Hopper...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。