聯發科推新品 權王添動能
聯發科（2454）新晶片連發，昨（14）日宣布推出最新5G手機晶片「天璣9400e」與「T930」WIFi晶片組，均採台積電4奈米生產，為台積電先進製程接單再添動能。
聯發科無線通訊事業部總經理李彥輯表示，聯發科致力於為全球使用者帶來超乎想像的旗艦體驗，將高效能、高智能、高能效、低功耗四大優勢變成天璣行動平台的基因。
聯發科指出，天璣9400e採用台積電第三代4奈米製程，全大核中央處理器（CPU）架構，包含四個Cortex-X4超大核，主頻達3.4GHz，以及四個主頻為2.0GHz的Cortex-A720大核，可滿足使用者對多任務、複雜任務等應用情境的效能需求，同時兼顧能效表現，首批搭載天璣9400e的智慧手機終端裝置將於5月發布。
至於T930晶片組，是專為5G固定無線接取（FWA）與行動WiFi裝置設計，也採用4奈米製程打造。
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