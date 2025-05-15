SpaceX低軌衛星打入沙國 昇達科、華通、事欣科營運補

美國總統川普率領科技大咖訪沙烏地阿拉伯，不僅成功牽成上千億美元AI訂單，特斯拉創辦人馬斯克旗下SpaceX也獲得沙國低軌衛星服務授權，成為另一個大贏家，昇達科（3491）、華通、事欣科等SpaceX協力廠同步迎來大訂單。

馬斯克此次隨同川普訪問沙國，他在美國和沙國達成眾多經濟商業協議後透露，沙烏地阿拉伯將授權SpaceX的星鏈 （Starlink）服務用於航空和海上運輸，成為沙國與美簽署6,000億美元大單受益者之一。

隨沙國將大量導入星鏈低軌衛星服務，將需要發射更多低軌衛星，台灣相關供應鏈跟著吃香。

其中，PCB廠華通具有衛星先行者優勢，伴隨泰國產能加入並加速生產。除原有衛星主力客戶，第二個衛星客戶也在近期發射首批低軌衛星，可望再拉高低軌衛星產品營收占比，推升毛利率水準。

昇達科深耕低軌衛星的衛星酬載（Payload）、地面站（Gateway）、終端設備（Uber Terminal）、衛星連接手機及衛星與衛星之間串連設備等，已打入全球前三大低軌衛星營運商，2024年來自低軌衛星貢獻營收占比達42.8%，2025年持續成長。

工業電腦廠事欣科低軌衛星專案相關業務主要在美國生產，產品間接打入SpaceX供應鏈，主要用於衛星通訊，包括PCB、PCBA、機電整合及系統組裝等，自2022年開始持續出貨，帶動航太相關業務成為近年重要增長動能。（編譯林文彬、記者吳凱中、尹慧中、黃晶琳）