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台積電美國子公司增資75億美元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）衝刺美國製造布局，昨（14）日公告美國子公司TSMC Arizona Corporation董事會決議增資發行新股，預計新股發行總金額為75億美元（約新台幣2,271億元）。

台積電表示，此次增資獲得的資金，將用來從事經營積體電路及其他半導體裝置製造、銷售與測試。

台積電說明，TSMC Arizona董事會已於2024年9月6日核准增資不超過750萬股由台積電認購，並於昨核准實際發行其中的305萬股。TSMC Arizona自今年2月12日起符合法規重要子公司定義，因此就750萬股補充公告。

台積電公告指出，該案發行總金額75億美元及股數750萬股，每股面額1,000美元發行價格1,000美元，原股東認購或無償配發比率為100%。發行新股權利義務與原有股份相同。

台積電已在今年3月3日宣布加碼美國投資千億美元，加上既有三座廠投資，亞利桑那州晶圓廠專案總投資金額將達1,650億美元，全數到位後將包含六座新晶圓廠、兩座先進封裝設施，及一間主要研發團隊中心。

台積電董事長魏哲家於4月法說會提到，台積電有意加碼美國千億美元投資，預估專案投資到位後，約三成2奈米以下先進製程產能將在亞利桑那州廠區生產，支援蘋果、輝達、超微、高通與博通等客戶需求。

魏哲家當時說，來自美國市場非常強勁的AI需求，台積電因此必須擴充產能。

台積電 美國

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