快訊

未來10天熱如炎夏 吳德榮：上看36度 下周氣溫還會更高

藝人閃兵案 威廉保釋金50萬元最高、大根20萬元交保

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達、超微等將與沙國合作…中東AI商機噴發 台鏈大補

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蕭君暉林薏茹／綜合報導
科技巨頭砸重金助沙國啟動AI大基建，台廠供應鏈也將大啖商機。路透
科技巨頭砸重金助沙國啟動AI大基建，台廠供應鏈也將大啖商機。路透

美國總統川普率領輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克等科技巨頭訪問沙烏地阿拉伯，兩國簽署6,000億美元大單，AI更是重中之重，包括輝達、超微、亞馬遜、Google、思科、甲骨文等大廠都將與沙國合作，預計斥資共逾千億美元（逾新台幣3兆元）進行AI大基建。

科技巨頭砸重金助沙國啟動AI大基建，台廠供應鏈也將大啖商機，台積電（2330）通吃輝達、超微AI晶片代工大單，成為最大贏家；鴻海、緯穎等代工廠深耕中東多年，營運率先受惠，廣達、緯創及英業達也可望沾光。

鴻海董事長劉揚偉昨（14）日即高喊，集團在沙國布局多年，且與上游晶片和下游客戶建立穩固合作關係，囊括全球AI伺服器四成以上市占率，在中東AI重大專案上，鴻海都會參與其中。

川普中東行首站，美國就與沙烏地阿拉伯達成兩國有史以來最大規模商業協議，光是美企在AI領域相關合作金額就可望超過千億美元。

輝達未來五年將出售數十萬顆AI晶片，第一階段包括1.8萬顆GB300 Grace Blackwell晶片、搭配InfiniBand網路技術，將交付給沙國主權投資基金甫成立的AI新創公司Humain，輝達也將強化沙國整體運算生態系，並訓練數千名開發人員。

超微也宣布與Humain簽署高達100億美元的合作協議，提供晶片與軟體，這項合作將建置從沙國延伸到美國的AI資料中心網路。

亞馬遜將與Humain共同在沙國打造AI專區，投資總額逾50億美元，將運用亞馬遜AWS技術，為沙國政府開發一個AI代理人平台。AWS去年已宣布將在沙國設立一座資料中心，是53億美元投資計畫的一環。

思科（Cisco）也將與Humain合作，共同打造基礎建設，並已擴大與阿布達比AI公司G42的合作關係。

沙烏地創投公司STV在Google支持下，設立一支規模1億美元的AI基金。這筆資金將鎖定中東與北非地區剛起步的新創企業，並協助建構AI基礎設施。

白宮也透露，Google、DataVolt、甲骨文、賽富時（Salesforce）、超微和Uber一共將在美國和沙國投資800億美元於尖端變革性技術，但未詳述內容。

AI 輝達

延伸閱讀

輝達搶沙國大單！黃仁勳：AI如同電力網路不可或缺

台積電利多頻傳外資連4買 股價逼近1000元大關

鴻海法說會／董座劉揚偉：AI 伺服器滿手訂單 將參與客戶中東專案

輝達亞洲總部選落何處？新北經發局：與輝達代表有默契

相關新聞

大財經／2025分水嶺…AI美中競逐 二分天下

世界不再是緩慢推進的歷史，而是被數據、資金與科技加速的巨輪。我們深信，資本流動的時代，洞察才是最大的力量。本報開闢「大財...

大財經／程世嘉：新創要能跳脫國家思維

美中ＡＩ大戰白熱化，iKala共同創辦人暨執行長程世嘉指出，就產業結構而言，台灣永遠會是一個以硬體為導向的國家，隨著美、...

大財經／黃志芳：台灣要當機器人管理者

面對ＡＩ人工智慧新時代，台灣供應鏈如何找到有利的新位置？貿協董事長黃志芳認為，機器人是ＡＩ時代的重要應用，而台灣最厲害的...

政院做大智慧機器人產業…2026年啟動 匡列百億預算支持

行政院會今（15）日將通過「AI新科技-智慧機器人計畫」，除四年匡列100億元科技預算支持，也將由國發基金十年投入100...

輝達、超微等將與沙國合作…中東AI商機噴發 台鏈大補

美國總統川普率領輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克等科技巨頭訪問沙烏地阿拉伯，兩國簽署6,000億美元大單，AI更是重...

廣達Q1報喜 賺逾半個股本…本季AI伺服器動能強

廣達昨（14）日舉行法說會，公布首季營益率達5.07%，改寫單季新高；受惠通用型伺服器需求優於預期，加上輝達Hopper...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。