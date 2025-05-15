輝達、超微等將與沙國合作…中東AI商機噴發 台鏈大補
美國總統川普率領輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克等科技巨頭訪問沙烏地阿拉伯，兩國簽署6,000億美元大單，AI更是重中之重，包括輝達、超微、亞馬遜、Google、思科、甲骨文等大廠都將與沙國合作，預計斥資共逾千億美元（逾新台幣3兆元）進行AI大基建。
科技巨頭砸重金助沙國啟動AI大基建，台廠供應鏈也將大啖商機，台積電（2330）通吃輝達、超微AI晶片代工大單，成為最大贏家；鴻海、緯穎等代工廠深耕中東多年，營運率先受惠，廣達、緯創及英業達也可望沾光。
鴻海董事長劉揚偉昨（14）日即高喊，集團在沙國布局多年，且與上游晶片和下游客戶建立穩固合作關係，囊括全球AI伺服器四成以上市占率，在中東AI重大專案上，鴻海都會參與其中。
川普中東行首站，美國就與沙烏地阿拉伯達成兩國有史以來最大規模商業協議，光是美企在AI領域相關合作金額就可望超過千億美元。
輝達未來五年將出售數十萬顆AI晶片，第一階段包括1.8萬顆GB300 Grace Blackwell晶片、搭配InfiniBand網路技術，將交付給沙國主權投資基金甫成立的AI新創公司Humain，輝達也將強化沙國整體運算生態系，並訓練數千名開發人員。
超微也宣布與Humain簽署高達100億美元的合作協議，提供晶片與軟體，這項合作將建置從沙國延伸到美國的AI資料中心網路。
亞馬遜將與Humain共同在沙國打造AI專區，投資總額逾50億美元，將運用亞馬遜AWS技術，為沙國政府開發一個AI代理人平台。AWS去年已宣布將在沙國設立一座資料中心，是53億美元投資計畫的一環。
思科（Cisco）也將與Humain合作，共同打造基礎建設，並已擴大與阿布達比AI公司G42的合作關係。
沙烏地創投公司STV在Google支持下，設立一支規模1億美元的AI基金。這筆資金將鎖定中東與北非地區剛起步的新創企業，並協助建構AI基礎設施。
白宮也透露，Google、DataVolt、甲骨文、賽富時（Salesforce）、超微和Uber一共將在美國和沙國投資800億美元於尖端變革性技術，但未詳述內容。
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