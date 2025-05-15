快訊

未來10天熱如炎夏 吳德榮：上看36度 下周氣溫還會更高

藝人閃兵案 威廉保釋金50萬元最高、大根20萬元交保

廣達今年資本支出增至200億

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

廣達（2382）訂單源源不絕，昨（14）日於法說會宣布上調今年資本支出，由原訂150億元至160億元，調高為200億元，調幅至少25%，並加碼1,500萬歐元（約新台幣5.4億元）投入德國布局，持續透過全球分散生產策略，降低地緣政治因素干擾。

廣達去年資本支出142億元，今年資本支出調高至200億元後，年增率高達四成以上。

廣達統計，今年首季實際資本支出為47億元，較去年同期26億元大增逾80%，此次上調2025年資本支出，主要因應AI伺服器訂單需求強勁。

廣達財務長楊俊烈指出，首季AI伺服器與通用伺服器動能同步強勁，受惠輝達Hopper架構AI伺服器出貨持續拉升，首季AI伺服器占整體伺服器營收占比已超過60%，第2季隨輝達Blackwell平台等平均單價（ASP）較高的AI伺服器出貨放量，相關占比可望衝破七成。

就全年伺服器出貨來看，楊俊烈表示，AI伺服器維持先前預估、營收將翻倍成長；通用型伺服器由先前預估持平上修至微幅成長。

廣達昨日並公告，因應業務需求發展，間接以現金增資德國子公司QCG Computer GmbH （QCG）1,500萬歐元（約新台幣5.4億元），持續推動德國擴產計畫。

AI 伺服器 資本支出

延伸閱讀

輝達搶沙國大單！黃仁勳：AI如同電力網路不可或缺

廣達法說會／今年資本支出估200億元 較去年大增逾四成

輝達亞洲總部選落何處？新北經發局：與輝達代表有默契

影／德國奶奶缺錢打工 竟夾藏市價千萬毒品來台闖關

相關新聞

大財經／2025分水嶺…AI美中競逐 二分天下

世界不再是緩慢推進的歷史，而是被數據、資金與科技加速的巨輪。我們深信，資本流動的時代，洞察才是最大的力量。本報開闢「大財...

大財經／程世嘉：新創要能跳脫國家思維

美中ＡＩ大戰白熱化，iKala共同創辦人暨執行長程世嘉指出，就產業結構而言，台灣永遠會是一個以硬體為導向的國家，隨著美、...

大財經／黃志芳：台灣要當機器人管理者

面對ＡＩ人工智慧新時代，台灣供應鏈如何找到有利的新位置？貿協董事長黃志芳認為，機器人是ＡＩ時代的重要應用，而台灣最厲害的...

政院做大智慧機器人產業…2026年啟動 匡列百億預算支持

行政院會今（15）日將通過「AI新科技-智慧機器人計畫」，除四年匡列100億元科技預算支持，也將由國發基金十年投入100...

輝達、超微等將與沙國合作…中東AI商機噴發 台鏈大補

美國總統川普率領輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克等科技巨頭訪問沙烏地阿拉伯，兩國簽署6,000億美元大單，AI更是重...

廣達Q1報喜 賺逾半個股本…本季AI伺服器動能強

廣達昨（14）日舉行法說會，公布首季營益率達5.07%，改寫單季新高；受惠通用型伺服器需求優於預期，加上輝達Hopper...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。