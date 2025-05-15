廣達今年資本支出增至200億
廣達（2382）訂單源源不絕，昨（14）日於法說會宣布上調今年資本支出，由原訂150億元至160億元，調高為200億元，調幅至少25%，並加碼1,500萬歐元（約新台幣5.4億元）投入德國布局，持續透過全球分散生產策略，降低地緣政治因素干擾。
廣達去年資本支出142億元，今年資本支出調高至200億元後，年增率高達四成以上。
廣達統計，今年首季實際資本支出為47億元，較去年同期26億元大增逾80%，此次上調2025年資本支出，主要因應AI伺服器訂單需求強勁。
廣達財務長楊俊烈指出，首季AI伺服器與通用伺服器動能同步強勁，受惠輝達Hopper架構AI伺服器出貨持續拉升，首季AI伺服器占整體伺服器營收占比已超過60%，第2季隨輝達Blackwell平台等平均單價（ASP）較高的AI伺服器出貨放量，相關占比可望衝破七成。
就全年伺服器出貨來看，楊俊烈表示，AI伺服器維持先前預估、營收將翻倍成長；通用型伺服器由先前預估持平上修至微幅成長。
廣達昨日並公告，因應業務需求發展，間接以現金增資德國子公司QCG Computer GmbH （QCG）1,500萬歐元（約新台幣5.4億元），持續推動德國擴產計畫。
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