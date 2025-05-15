廣達Q1報喜 賺逾半個股本…本季AI伺服器動能強

廣達（2382）昨（14）日舉行法說會，公布首季營益率達5.07%，改寫單季新高；受惠通用型伺服器需求優於預期，加上輝達Hopper架構AI伺服器出貨升溫，單季稅後純益194.98億元，創新高，季增22.8%，年增61.6%，每股純益5.06元，賺逾半個股本。

展後後市，廣達財務長楊俊烈表示，本季筆電、AI伺服器動能同步強勁，隨輝達GB200出貨升溫，AI伺服器占整體伺服器營收占比可望突破七成，再寫新猷，惟因投入較多研發資源，為下一代GB300伺服器做準備，預期費用增加，毛利率及營益率等「雙率」可能因此面臨一些壓力。

廣達法說會重點

筆電業務方面，受川普政府關稅不確定性因素影響，廣達首季筆電客戶提前拉貨，相關業務成長動能優於預期，總計首季筆電出貨1,080萬台，季減2.7%，大幅優於原先預期的季減雙位數百分比，年增2.9%。

廣達預估，筆電出貨動能將延續至本季，出貨量季增高個位數百分比（約7%至9%），甚至可能更好，但也因客戶提前拉貨，下半年季節性旺季拉貨動能恐較和緩。

廣達首季營收4,856.72億元，季增16.4%，年增87.6%；毛利率7.92%，季增0.47個百分點，年減0.56個百分點；營益率5.07%，季增1.44個百分點，年增0.55個百分點；純益率4.01%，季增0.21個百分點，年減0.65個百分點。

廣達指出，首季受惠輝達最新AI伺服器平台供應鏈情況轉佳，加上客戶擔憂美國關稅政策不確定性提前拉貨，帶動通用型伺服器與筆電需求優於預期，各大產品銷售動能強勁。

另外，由於高毛利的通用伺服器需求成長，輝達Blackwell平台等較高單價AI伺服器出貨時程較預期延後，加上筆電營收占比降至低於25%，帶動首季毛利率改善。

談到新台幣匯率波動，廣達表示，大部分應收帳款和應付帳款均以美元計價，面對匯率波動往往會相互抵消，具有自然避險效果，目前風險仍處可控範圍，產品組合對毛利率的影響大於匯率波動變化。

廣達首季存貨金額由前一季的2,618億元拉升至2,770億元，主要是因應客戶要求，提前備貨零組件。廣達昨天股價大漲逾5.5%收276.5元，外資大舉買超逾1.8萬張，連四買。