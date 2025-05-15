元隆電子、日月光結盟16年 擘劃新藍圖

六吋晶圓代工廠元隆電子（6287）曾經是台灣功率半導體的重要拼圖，與全球封測龍頭日月光半導體從2009年策略結盟開始，共同勾勒出台灣半導體垂直整合的發展藍圖，卻也在十餘年後迎來股權重整的營運轉折。

回顧2009年，元隆與日月光簽署合作備忘錄，聯手切入MOSFET、Power IC與分離式元件（Discrete）的一元化製造服務，雙方不僅在資訊架構、製程開發及行銷策略上攜手合作，更開啟了日月光擴大封裝版圖與元隆深化代工能力的雙贏格局。

元隆更成功引入日月光、世界先進等重量級法人股東，至2014年，日月光持股超過21%，並取得董事會主導權，元隆朝「垂直整合功率半導體平台」邁進，堪稱其發展高峰。

然而，隨著市場環境變遷，元隆營運卻未能延續榮景。隨PC需求下滑、中美貿易衝突及中國成熟製程擴產壓力，代工業務遭遇極大挑戰，自2019年起，元隆連續九季虧損，2025年首季稅後虧損達1.29億元，每股淨損1.06元，昔日榮光已經褪去。綜觀來看，從聯盟共榮到股權整併，元隆與日月光之間的關係，可說是是台灣半導體整合發展的縮影，元隆能否重新站穩腳步，仍待市場與時間的檢驗。