日月光集團收購元隆電子

全球封測龍頭日月光投控（3711）昨（14）日代子公司台灣福雷電子公告，將以每股新台幣9元公開收購元隆電子普通股，預定收購最高數量為1.51萬張，收購總金額將達1.36億元，依照昨日元隆收盤價8.73元計算，溢價約3.09％。

業界指出，未來元隆將可能邁向私有化方向前進，藉以整頓業務，迎接未來AI新世代。

公告內容指出，福雷收購期間自5月15日至6月24日止，目的為整頓元隆電子營運、促進該公司業務轉型，以及維護元隆電子等股東權益等考量，每股收購價格為新台幣9元，預定收購最高數量達1.51萬張，預計最高將收購元隆總發行股數12.4％，本次收購完成後，日月光投控持有元隆持股將達68.18%。

元隆今年首季財報，單季合併營收2.68億元、季增14.2％、年增24.6％，由於毛利率及營業利益率仍為負值，使元隆今年第1季稅後淨損1.28億元，虧損幅度寫下近四年以來單季新高，每股淨損1.06元，截至今年首季底每股淨值為-0.42元，較去年底0.62元轉負，依規定將面臨下櫃命運。

法人表示，由於6吋功率半導體晶圓代工市場報價不斷處於弱勢，因此使元隆營運成本居高不下，獲利表現自然差強人意，元隆連續九季虧損。

據了解，元隆長期主攻的功率半導體6吋晶圓代工市場，由於近年來MOSFET市場面臨中國廠商的殺價紅海競爭，使功率半導體晶片廠開始朝向高壓技術前進，甚至是投入碳化矽（SiC）或氮化鎵（GaN）等第三類半導體研發，另外IDM大廠則直接將邏輯IC整合功率半導體推出新品，且聯手大型晶圓代工廠委外投片，在面臨眾多挑戰情況下，使元隆專攻的6吋功率半導體晶圓代工開始落入市場劣勢，成為壓垮元隆的最後一根稻草。

業界推測，日月光投控旗下福雷電子收購元隆之後，預料中長期方向將會邁向私有化前進，藉此將可望進行元隆營運整頓，藉以迎接未來將到來的爆發性AI新商機。

法人認為，元隆在全面併入日月光投控旗下後，公司將具備集團化資源優勢，將營運重新整頓，不論是汰舊設備轉入第三類半導體製程，或是加入日月光投控現有的封測業務市場，都有機會讓元隆蛻變轉型。