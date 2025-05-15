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台廠智慧機器人 預計兩年內推出產品

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

國科會提出「AI新科技─智慧機器人計畫」，期盼能扶植我國自主機器人新創品牌，國科會主委吳誠文昨（14）日表示，透過政府引導民間投資、扶植新創，預估在計畫推動後兩年內就能推出智慧機器人，並將優先投入醫療、照護、餐飲等領域。

據了解，這些優先投入的產業都是目前普遍缺工行業，透過智慧機器人協助，未來可望減輕缺工壓力，降低產業界負擔。

吳誠文指出，隨著全球機器人產業蓬勃發展，不少台廠打入國際智慧機器人供應鏈，位於南台灣的智慧機器人產業聚落也逐漸成形。

吳誠文 國科會

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