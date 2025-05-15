政院做大智慧機器人產業…2026年啟動 匡列百億預算支持

行政院會今（15）日將通過「AI新科技-智慧機器人計畫」，除四年匡列100億元科技預算支持，也將由國發基金十年投入100億元，引導民間投資，促成國內專業用服務型機器人產值在五年內由40億元擴大至500億元，邁向兆元產業。

國科會主委吳誠文昨天表示，這項計畫將在明年啟動，預估四年編列100億元科技預算，另為扶植台灣自主品牌，預計運用國發基金十年投入100億元，發展台灣自主的智慧機器人產業。

吳誠文表示，賴總統提出五大信賴產業，包括半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控、次世代通訊，全球市場隨AI及半導體科技進展，機器人產業隨之蓬勃，台灣須迎頭趕上。

其中台灣在半導體產業已有相當成熟的供應鏈，據統計，台灣半導體產業製造、設計、封裝測試在2024年產值分別為3.4兆元（全球第一）、1.2兆元（全球第二）、6,235億元（全球第一）；資通訊產業產值2023年達9.14兆元，多項產品產值排名全球第一，如WLAN、IC載板等。

吳誠文說，過去台灣在半導體產業、AI相關產業發展都是各自努力，然後出口到國外，像是美國等地，到當地再整合資源。既然台灣具有實力，為何不自己整合資源，推動自己的智慧機器人製造，國科會因此提出AI新科技-智慧機器人計畫，預計明年啟動。

他說，推動策略上將有四大面向，包括關鍵技術布局；產業生態系建立；資安、標準及法規制定；人才培育及應用推廣。

其中在產業生態系建立上，將分為製造基地與機器人研究中心，製造基地確定落腳台南柳營科學園區，至於機器人研究中心則由工研院南分院負責，同時串聯國科會南部台灣科技新創基地，成為大南方新矽谷計畫一環，2025年啟動；國科會計畫在國研院下設「機器人研究中心」，有別於過往以機械、控制肢體為主的研究方向，將聚焦AI、研究機器人的「大腦」。