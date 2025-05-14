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經部統計：去年電子零組件營業利率高達24.6% 「這三家」公司最會賺

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部。 圖／聯合報系資料照
經濟部。 圖／聯合報系資料照

經濟部統計處14日指出，受惠於AI 需求強勁，推升我國製造業營收及獲利。2024年製造業上市櫃公司營業利益1兆9,664億元，年增32.2%，營業利益率9.8%，其中以電子零組件業獲利能力最佳，營業利益率24.6%，營業利益1兆4,927億元，年增39.0%。製造業營業利益前三大為台積電（2330）1兆3,171億、廣達（2382）535億、及聯電（2303）405億元，可說是最會賺的公司。

經濟部統計處整理台灣證券交易所2025年4月1日公布之個體財報，以2020年起每年均有公布財報之公司為對象（不含KY股及TDR），計有1,581家進行統計分析。

經濟部指出，受惠AI商機挹注，2024年上市櫃公司個體營收淨額24兆3,986億元，年增7.4%，營業利益2兆4,211億元，年增30.6%，營業利益率9.9%，較上年增加1.8個百分點。

其中，製造業上市櫃公司計1,098家，占整體上市櫃公司69.4%，其營收規模觀察，則占82.5%。

經濟部表示，2024年製造業上市櫃公司營收淨額20兆1,379億元，年增6.7%，主因受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等新興科技需求活絡，推動資訊電子產業營收持續攀升。其中電腦電子產品及光學製品業9兆6,986億元，年增3.3%、電子零組件業6兆665億元，年增18.3%，兩者營收淨額合占製造業78.3%，對製造業營收成長貢獻約6.6個百分點。

經濟部指出，2024年製造業營收淨額前三大公司為鴻海（2317）3兆2,723億元、台積電2兆8,804億元、及廣達1兆2,171億元。

製造業各業中，以電子零組件業獲利能力最佳。經濟部指出，2024年製造業上市櫃公司營業利益1兆9,664億元，年增32.2%，營業利益率9.8%，較上年增加1.9個百分點，其中以電子零組件業獲利能力最佳，營業利益率24.6%居各業之冠，較上年增加3.7個百分點，營業利益1兆4,927億元，年增39.0%。製造業營業利益前3大公司依序為台積電1兆3,171億元、廣達535億元及聯電405億元。

營收 製造業

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