經部統計：去年電子零組件營業利率高達24.6% 「這三家」公司最會賺
經濟部統計處14日指出，受惠於AI 需求強勁，推升我國製造業營收及獲利。2024年製造業上市櫃公司營業利益1兆9,664億元，年增32.2%，營業利益率9.8%，其中以電子零組件業獲利能力最佳，營業利益率24.6%，營業利益1兆4,927億元，年增39.0%。製造業營業利益前三大為台積電（2330）1兆3,171億、廣達（2382）535億、及聯電（2303）405億元，可說是最會賺的公司。
經濟部統計處整理台灣證券交易所2025年4月1日公布之個體財報，以2020年起每年均有公布財報之公司為對象（不含KY股及TDR），計有1,581家進行統計分析。
經濟部指出，受惠AI商機挹注，2024年上市櫃公司個體營收淨額24兆3,986億元，年增7.4%，營業利益2兆4,211億元，年增30.6%，營業利益率9.9%，較上年增加1.8個百分點。
其中，製造業上市櫃公司計1,098家，占整體上市櫃公司69.4%，其營收規模觀察，則占82.5%。
經濟部表示，2024年製造業上市櫃公司營收淨額20兆1,379億元，年增6.7%，主因受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等新興科技需求活絡，推動資訊電子產業營收持續攀升。其中電腦電子產品及光學製品業9兆6,986億元，年增3.3%、電子零組件業6兆665億元，年增18.3%，兩者營收淨額合占製造業78.3%，對製造業營收成長貢獻約6.6個百分點。
經濟部指出，2024年製造業營收淨額前三大公司為鴻海（2317）3兆2,723億元、台積電2兆8,804億元、及廣達1兆2,171億元。
製造業各業中，以電子零組件業獲利能力最佳。經濟部指出，2024年製造業上市櫃公司營業利益1兆9,664億元，年增32.2%，營業利益率9.8%，較上年增加1.9個百分點，其中以電子零組件業獲利能力最佳，營業利益率24.6%居各業之冠，較上年增加3.7個百分點，營業利益1兆4,927億元，年增39.0%。製造業營業利益前3大公司依序為台積電1兆3,171億元、廣達535億元及聯電405億元。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言