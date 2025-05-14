友達：Micro LED顯示技術將成主宰AI應用終極武器

友達光電執行長暨總經理柯富仁指出，為滿足劃時空、跨域各式高規顯示需求，未來AI終端裝置需要更多的顯示介面串聯，微型發光二極體（Micro LED）先進顯示技術成為主宰AI應用的終極武器。

全球顯示技術盛會2025 SID顯示週（Display Week2025）登場，柯富仁率領友達團隊出席並發表演說。

柯富仁說，透過Micro LED顯示技術高清透明、無縫拼接大型化、可撓多變等高性能優勢，搭載人工智慧（AI）功能，使Micro LED應用從高端顯示拓展至移動、零售、醫療、娛樂、教育、AI光通訊等多層次軟硬整合解決方案，為產業帶來全新成長動能。

他強調，友達搶先布局Micro LED顯示技術多年，達成顯著突破與創新，引領Micro LED生態圈，加速產品量產進程，盼直取Micro LED前瞻顯示技術應用的主控權。