宏達電出售17筆土地給和碩 處分利益39億元
宏達電今（14）日公告，出售桃園市桃園區大樹林段及新北市鶯歌區鳳福段、共17筆土地，交易對象為和碩，總交易金額56.38億元，扣除原土地建物之帳面價值、應繳納之稅賦與相關交易成本後，預計處分利益約為39億元。
宏達電今年初出售專利、部分員工給Google，今日又處分了桃園部分土地、建物給和碩，外界預估，最快第三季可以完成交易。
宏達電表示，公司目前營運資金充足，財務狀況穩健，具備良好發展基礎。此次出售不動產係基於資產活化與資源優化考量，旨在提升資產運用效率，強化財務結構。此次交易純屬資產管理策略調整，與公司硬體事業的發展方向及營運規劃無任何關聯。同時，公司所屬工廠及生產線運作正常，營運狀況穩定，未受此次不動產交易影響。
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