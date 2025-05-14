威剛董座陳立白：記憶體供給吃緊報價續揚 營運將「好上加好」

全球第二大、台灣最大記憶體模組廠威剛（3260）董事長陳立白14日表示，看好記憶體市場本季報價續揚，DRAM市場更已進入「長期性短缺」格局，短期價格難有回落空間，威剛當下產能塞爆，手上低價庫存滿手，今年營收獲利可望衝新高。

陳立白接受媒體訪問時談到新台幣匯率波動，陳立白說，威剛收款以美元居多，去年底即超前部署，在新台幣兌美元32.5元上下時出清多餘美元部位，僅保留每日營運所需，並分批買進黃金作為避險，因此在3、4月新台幣急升時不僅沒有匯損，反而還有匯兌收益。

記憶體市況方面，他提到，AI伺服器帶動單價與利潤更好的高頻寬記憶體（HBM）需求激增，主要DRAM廠紛紛將產能集中生產HBM，導致DDR4與DDR5供給迅速收斂，伴隨終端需求強勁，促成DRAM價格走揚，預期第2、3季合約價漲幅分別上看雙位數與個位數百分比。

至於儲存型快閃記憶體（NAND Flash），陳立白說，三星、SK海力士與美光自去年第4季起大幅減產，推升現貨與合約價格同步走高。雖有部分供應商3月起小幅復產，但實際供應回流可能需至第3季才會顯現，短期價格仍具支撐力。陳立白補充，儘管烏俄戰爭拖累消費性電子需求，伺服器端靠AI應用「橫空出世」，填補了消費市場疲軟的空缺，形成現階段供不應求的局面。

陳立白透露，威剛目前「訂單排山倒海而來」，產線目前已連續多月處於滿載狀態，春節長假後即持續加班招工，目前台灣、中國大陸蘇州、巴西與印度四大生產基地皆滿載運轉，產能利用率預期將一路維持至7月。

陳立白分析，近期需求並非因關稅而提前拉貨，而是客戶庫存水位偏低，加上AI伺服器與企業級應用擴張所致，看好威剛本季營收可望「好上加好」，明顯優於首季。

面對美國可能升高的關稅風險，威剛已協助全球前五大PC OEM將部分訂單移轉至亞洲及巴西工廠生產，並強調本輪拉貨潮與「關稅提前備貨」無關，而是源於客戶庫存過低與AI需求擴張。

針對AI應用的進一步展望，陳立白指出，2024年是AI元年，目前需求主力仍集中在伺服器端，不過AI PC與AI手機等邊緣裝置的記憶體需求預計將自今年第4季開始浮現，2026年則會大量放量，屆時AI應用將進一步擴大至終端市場，推升DRAM與NAND需求。

展望後市，陳立白預期DDR4與DDR5供應吃緊情況至少延續至第3季，NAND Flash市場則可能自第3季末起，隨著原廠恢復部分產能而略有緩解。第4季起，威剛將開始出貨自有品牌與代工的高毛利伺服器SSD及客製化模組，預期2026年將進一步放量，成為推升營運的「第二引擎」。

全年營運方面，公司目標維持毛利率在高檔水準，並力拚全年獲利絕對金額優於去年，再創新高。惟受限於股本膨脹，每股純益則以與去年9.25元持平或小增為目標。

此外，陳立白也透露，將擔任九把刀執導的三部電影《功夫》、《冠軍之路》與《突破三千米的泳氣》的出品人，展現其跨足文化產業的多元布局。