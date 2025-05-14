威剛推企業級品牌Trusta 陳立白：三年拚高毛利、AI 優先布局

全球第二大、台灣最大記憶體模組廠威剛（3260）強攻企業市場，推出企業級新品牌「Trusta」。威剛董事長陳立白表示，Trusta未來三年將以「AI-first、高毛利、全球交付不中斷」為核心策略，目標讓企業級產品線毛利率優於現有消費品牌。

Trusta品牌名稱取自「相信威剛（Trust ADATA）」，標誌則以黑白太極圖案呈現「陰中有陽、陽中有陰」。陳立白強調，這象徵在0與1的數位二元世界中平衡效能與可靠度，為雲端與AI時代的企業客戶提供可長可久的高速記憶體與儲存方案。

Trusta初期主打 DDR5／DDR4高效能DRAM模組與企業級PCIe SSD，並內建韌體、遠端監控及容錯功能，鎖定雲端服務商（CSP）、醫療與政府專案等高附加價值市場。

陳立白指出，AI伺服器對頻寬與穩定性要求遠高於個人電腦，Trusta模組已通過多家國際雲端業者與醫療系統驗證，訴求「上機即跑、不斷電不中斷」。

展望未來，陳立白表示，Trusta明年有望貢獻雙位數營收占比，「陰陽相生、動靜相容」的品牌哲學，將伴隨威剛在AI基礎設施市場長線布局。