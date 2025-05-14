中央社AI x ESG雙軸轉型論壇 建議中小企業超前部署
淨零轉型已是潮流趨勢，專家學者今天在中央社舉辦的論壇中指出，中小企業可多透過不同管道獲取淨零轉型資訊，善用公私部門資源超前部署，才不會來不及因應。
由中央社主辦「AI x ESG 雙軸轉型 迎戰企業永續競爭力」系列論壇 —台中場，下午在國立自然科學博物館登場，現場齊聚產官學界專家，聚焦探討中小企業如何運用 AI技術與金融策略落實減碳轉型。
擔任引言人的中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良表示，進行淨零轉型要想辦法趨吉避凶，如何在全球遊戲規範中增加收入，由於不同利害相關者製造很多遊戲規則及要求，如何解讀遊戲規則，可以找工具，還有引入AI工具，在做淨零轉型時，可以提升原有框架解決方案的效率，可以讓解決方案更有效率，企業更可以趨吉避凶。
淨零轉型對中小企業是一大挑戰，劉哲良認為，一開始不太會強制性法規要求廣大中小企業轉型，通常發現問題已經比較晚了，可能是供應鏈的要求而不是法規的要求，中小企業可多透過不同管道獲取淨零轉型資訊，並善用公私部門資源超前部署，才不會發生自己身上時來不及因應，這些都需要成長及時間。
利用農業廢棄物循環利用的馳綠國際公司，將配合外交部政策前往瓜地馬拉設環保材料工廠，馳綠執行長許佳鳴表示，外交部很希望中小企業有新創技術，可以成為國家力量延伸到友邦去進行政治及經濟交流，讓台灣研發成果，有機會到友邦呈現更大的價值。
許佳鳴形容，這是「一路向北」的概念，利用瓜地馬拉的材料，在墨西哥製造，前往美國及加拿大市場銷售，也符合台灣循環經濟整廠輸出投放中北美洲市場的策略。
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