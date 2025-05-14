和碩全球製造戰略調整 台灣一買一賣、擴充印度產能

和碩（4938）集團重新調整全球製造戰略及資源，14日宣布，砸下56.38億元，買下宏達電（2498）桃園廠區土地，同時，和碩處分旗下新店廠土地，預計處分利益為6.88億元，此外，和碩今日亦宣布砸下約5.79億元，投資旗下印度子公司，為擴張印度廠產能預先暖身。

和碩今日召開董事會，除了通過今年首季財報外，並通過一連串投資、處分案，涵蓋台灣及印度地區。

在台灣方面，和碩宣布通過處分新店廠土地及建物，交易人為國宏地產開發股份有限公司，土地共計9,969.15平方公尺，折合3,015.67坪，建物則為19,878.34平方公尺，折合6,013.20坪，交易總金額達28.05億元，預計處分利益為6.88億元。

和碩新店廠主要生產網通產品，隨著該廠出售，和碩網通產品未來主要生產據點將在印尼巴淡島。

同時，和碩今日亦宣布砸下56.38億元，買下宏達電桃園廠區，土地共計27,948.87平方公尺、折合8,454.53坪，建物共計101,286.01平方公尺、折合30,639.02坪，交易總金額為56.38億元。

和碩表示，取得之目的主要供營運使用。在尚未出手收購前，和碩在桃園已有生產基地。

據了解，和碩現有桃園廠場地已不夠使用，為此，和碩出手取得宏達電桃園廠房土地，藉此進一步擴大整體台灣生產規模，製造業務規劃涵蓋資訊、消費性電子及通訊等三大產品線。

和碩集團除了台灣進行資源重新配置外，董事會今日亦決議通過投資PEGATRON ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED案，交易單位數量為149,000,000股，每單位價格為每股印度盧比十元，交易總金額為14.9億印度盧比（新台幣約為5.79億元），該公司為和碩100%持股子公司。

和碩指出，該案為長期投資。和碩本次投資主要是應對印度當地新生意機會，為擴產預先準備，目前率先鎖定網通需求，預計後續資訊及車用皆有機會。