政院將通過智慧機器人計畫 盼兩年商轉投入缺工產業

因應全球智慧機器人市場浪潮，行政院15日擬通過國科會「AI新科技─智慧機器人計畫」，國科會主委吳誠文表示，此項計劃將在明年正式啟動，預估匡列100億科技預算，另外也為了扶植我國自主品牌，預計運用國發基金十年投入百億；預估計劃推動後兩年內就能商轉，並且將優先投入醫療、照護、餐飲等應用服務。

吳誠文表示，根據賴總統所提出的五大信賴產業裡面，包括半導體、人工智慧(AI)、軍工、安控、次世代通訊，全球市場隨著AI及半導體科技進展，機器人產業也隨之蓬勃發展，台灣必須要迎頭趕上，其中半導體產業在我國已有相當成熟的供應鏈，其實已經有台廠成功打入機器人產業供應鏈，但台灣要培養自己的公司、自己的品牌。

吳誠文坦言，智慧機器人產業具有無窮想像空間，也許會創造下一個兆元產業，且大部分IC設計公司都已經磨刀霍霍，有的已經供應到既有國外廠商，但台灣要做自己的晶片，讓產業可以連結起來，另外既有的工業製造、機器手臂業者若欲轉型製造服務型機器人，當然也很希望能進到這個市場。

推動策略上將有四大面向，關鍵技術布局；產業生態系建立；資安、標準及法規制定；人才培育及應用推廣，吳誠文說，要推動就需要透過跨部會合作，包含國科會、經濟部、數發部、國發會。

其中在產業生態系建立上，吳誠文說，分為製造基地與機器人研究中心，製造基地已確定落腳在台南柳營科學園區，至於機器人研究中心則是由工研院南部分院負責，同時可以搭配國科會在南部的台灣科技新創基地串連起來，成為大南方矽谷計畫的一環，2025年啟動，同時，國科會計畫在國研院下設「機器人研究中心」，有別於過往以機械、控制肢體為主的研究方向，將聚焦AI、研究機器人的「大腦」。

此外，吳誠文表示因此將由國發基金十年，投入100億，建構大南方機器人產業生態體系，帶動智慧機器人研發、新創及生產製造產業聚落發展。未來隨著智慧機器人社會普及度的提升，將可透過應用推廣，將所開發的服務型機器人導入人力密集的應用場域，如旅宿、餐飲、醫療照護、物流與巡檢等，以因應國內勞動力不足的挑戰。