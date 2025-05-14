宏達電董事會決議 以逾56億元處分桃園土地廠房予和碩

宏達電（2498）14日召開董事會，決議以逾56億元處分桃園土地及建物予和碩聯合科技股份有限公司（4938），以交易價格56億3,800萬元計算，扣除原土地建物之帳面價值、應繳納之稅賦與相關交易成本後，預計處分利益約39億元。

宏達電表示，此次出售不動產主要基於資產活化與資源優化考量，旨在提升資產運用效率，強化財務結構。此次交易純屬資產管理策略調整，與公司硬體事業的發展方向及營運規劃無任何關聯。同時，公司所屬工廠及生產線運作正常，營運狀況穩定，未受此次不動產交易影響。

宏達電表示，公司目前營運資金充足，財務狀況穩健，具備良好發展基礎。此次變更公司註冊地址，純粹因應土地出售事宜，並非反映任何業務方向或策略調整。

回顧公司發展歷程，自創立於新店以來，公司曾數次因營運需要或策略考量變更公司註冊地址，此等均為正常且合理的經營調整。

宏達電董事會決議同時通過變更公司登記地址。變更前為桃園市桃園區興華路23號，變更後為桃園市桃園區興華路21巷1號