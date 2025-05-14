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中華電：三星Galaxy S25 Edge容量免費升級 預購開紅盤

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
三星Galaxy S25 Edge厚度僅5.8mm，展現新一代超薄工藝。記者黃筱晴／攝影
三星Galaxy S25 Edge厚度僅5.8mm，展現新一代超薄工藝。記者黃筱晴／攝影

三星Galaxy S25 Edge超薄旗艦AI新機即將開賣，中華電信（2412）13日中午開放限量預購，中華電信表示，獨家限量「256G容量免費升級至512G」搭配「精采5G購機優惠」吸引星粉熱烈搶購，限量預購已經全數額滿。

中華電信指出，獨家原廠限量早鳥禮Galaxy S25 Edge「256G容量免費升級至512G」(等同於現賺4,000元回饋)，搭配最實惠的「精采5G購機優惠方案」，不負星粉的引頸期盼，開放預約即上線熱烈搶購，成功帶動第一波預購潮。

中華電信統計網路門市預購狀況，客戶以申辦「精采5G」月繳1,399元資費占最大宗；機型顏色，Galaxy S25 Edge主打色「鈦輕銀」以具備時尚且質感的外型最受歡迎，占近四成、其次為「鈦輕藍」與「鈦輕黑」。

至於錯過在中華電信網路門市預購的星粉，中華電信指出，可於5月27日至6月8日至中華電信全台門市直接購機取貨，亦可享256GB 升級512GB的獨家限量早鳥禮 ⸰

中華電信表示，申辦精采5G月繳1,399元，搭配舊機換新機加碼再折3,000元、VIP最高折5,000元等優惠，即能以11,990元將原價41,900元的Galaxy S25 Edge 512G帶回家（36個月租期）。

5G Edge 三星 中華電信

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