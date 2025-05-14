搭COMPUTEX熱潮！momo：AI筆電成換機主流 銷售年增三倍

COMPUTEX 2025將在下周登場，也帶動AI筆電掀起新一波換機熱潮。momo觀察，生成式AI持續席捲科技圈，帶動站上AI筆電銷售年增三倍，「Copilot快捷鍵」、「RTX 40顯卡」、「輕薄高效續航」等關鍵字搜尋熱度同步攀升。

此外，momo指出，32G記憶體、1TB SSD等高階機型成為選購主流，搭載NPU（神經網路處理器）的產品更是消費者升級時的重要考量，反映AI運算需求全面普及。

不僅主機升級，momo表示，AI錄音筆、智慧耳機等周邊配件也同步熱賣，打造跨裝置的智慧生活圈，從主機到配件，消費者對AI應用的期待正快速擴大，帶動全場景升級風潮。

momo表示，生成式AI不只是科技熱點，更重新定義消費者對筆電功能的想像。從文書處理、影像生成，到程式開發與即時翻譯，AI筆電正成為工作與學習的高效助手。momo購物網統計，過去一個月內，「AI筆電」、「Copilot筆電」等關鍵字搜尋量翻倍成長，銷售年增更是狂飆三倍，顯示消費者正積極投入AI生產力工具的升級行列。

為迎戰AI換機需求，momo表示，搶先啟動「筆電5月抗漲爽購節」，提前點燃消費熱潮。即日起至5月31日，全館不限金額享3%回饋（上限1,000元）；5月19日「商務品類日」再加碼，單筆消費滿2萬元送5%回饋（上限1,500元）；5月27日「AI電腦品類日」推出限量優惠，購買AI相關筆電或桌機，單筆滿2萬元加贈1,000 mo幣（限量200名），全力搶攻AI換機商機。