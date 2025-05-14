台灣大布局AI應用 「AI聽寫大哥」語音辨識率達97%

台灣大哥大（3045）表示近年積極推動AI治理與創新，從內部營運到外部市場，持續拓展AI技術在用戶與企業場域的實際應用，除在內部導入AI語音客服、AI Agent超級助理等，攜手全球最佳AI解惑引擎Perplexity，針對月租599元以上用戶，提供一年Perplexity Pro服務，至今超過10萬名用戶申請。台灣大宣布，AI技術再突破「AI聽寫大哥」語音辨識率達97% 、「MyMoji」AI自拍變身Q萌公仔，獲經濟部「智慧創新大賞」。

台灣大表示，自行研發AI語音紀錄平台「AI聽寫大哥」以及AI分身「MyMoji」2項應用，榮獲由經濟部主辦台灣規模最大的官方AI競賽「智慧創新大賞」，從全球36國、1,253支隊伍中脫穎而出。「AI聽寫大哥」支援中、台、英、客4種語種，提供即時錄音，轉成逐字稿，快速生成摘要，語音辨識率達97%。

此外，近日AI技術蓬勃發展，台灣大指出，MyMoji深度結合AI進行內容與技術創新，消費者透過「MyMoji」自拍一張，30秒即可AI生成3D虛擬分身，製作個人的3D動態LINE／GIF貼圖，深受各大活動與民眾的喜愛，上線至今，累計17.5萬次創作、轉發量達870萬次，近期更新增「AI換臉」變身Q萌公仔功能，推動AI創作走入社群與生活場景，本次榮獲AI獎項，展現台灣大AI娛樂應用的高度創意與技術研發實力。

台灣大指出，「AI聽寫大哥」擁有聽得準、記很快、很安全三大優勢，滿足台灣中、英、台、客語多語混用情境，快速生成逐字稿，快速產生摘要，語音辨識精準度達97%；客製化企業詞庫，打造企業專屬語音辨識模型，完整掌握專業術語、行話與新詞，廣泛應用於商務會議、法律紀錄、教育筆記、媒體採訪等場域；且平台支援地端部署、資料加密傳輸與敏感詞匿名處理，有效保護資訊安全。

台灣大表示，「MyMoji」，30秒建立3D分身，並可製成LINE動態貼圖，本次競賽評比中，MyMoji表現優異，貼圖、動作、美肌與3D服飾建模等使用多項AI工具，展現技術廣度，於「技術創新與AI應用」、「產業鏈整合市場驗證」、「資安與用戶體驗」方面獲得高度肯定。MyMoji近期推出「AI換臉」新功能呈現周一到周日不同心情的Q萌公仔動態影片，讓聊天更生動。透過AI自拍快速生成6秒動態影片，可自選共7款公仔設計，即日起至6月30日，用戶可免費製作1款，此功能結合AI影像辨識與動態生成技術，使用者可自由套用角色模板，擴大娛樂、社群及內容行銷的應用場景。

台灣大表示，近期引進多款AI終端設備，並舉辦AI智慧生活課程，全面提升全民AI應用力；與群聯電子合作推出一裝即用、安全的地端AI解方，協助企業啟動 AI 模型應用與部署，並引進智慧餐飲機器人與AI語音預約服務，助力產業數位轉型；另在資安應用上，自研的反詐戰警服務已成功攔阻逾1,500萬通詐騙通訊、保護3.25億筆交易。透過技術落地與場域創新，台灣大哥大正加速推動AI真正走進生活與產業，實現全民AI升級。