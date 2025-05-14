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訊連「精準AI影像擷取、識別」新技術 攜英特爾搶商機

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
訊連打造「精準AI影像擷取、識別技術」。圖／訊連公司提供
訊連打造「精準AI影像擷取、識別技術」。圖／訊連公司提供

AI人臉辨識大廠訊連（5203）14日宣布，將於2025台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）展示基於Intel Core Ultra處理器平台合作開發的最新AI功能技術成果。此次亮點包括，訊連旗艦影片編輯軟體威力導演365 （PowerDirector 365） 導入AI影片任意物件追形特效，以及數位行銷創作工具Promeo的最新功能。透過Intel Core Ultra處理器的強大效能，展現AI PC邊緣運算技術在生成式AI創作領域的應用潛力，以及進一步強化訊連科技在多媒體編輯領域的領導地位！

威力導演365影片編輯工具全面進化

作為訊連的核心軟體，本次升級的威力導演365導入圖像擷取與影像識別技術，並借助Intel Core Ultra處理器內建GPU算力與OpenVINO工具套件，成功將普遍需仰賴雲端運算的進階物件擷取與動態追蹤功能，完整移轉至本地即時運行，為使用者帶來更快速、精準且具高度隱私性的編輯流程。

透過精準優異的物件辨識與擷取能力，軟體能快速鎖定移動中的物件或人物，甚至持續追蹤反覆出入畫面的物件。此項技術也深度整合至威力導演的多項AI功能中，包括AI特效遮罩(AI Effect Masks)及AI動態追蹤 (AI Motion Tracking) 等，使用者僅需簡單點選，即可完成自動化的物件選取與追蹤，顯著減少繁瑣的手動編輯流程，全面提升創作效率。

在應用層面上此項技術更能滿足多元群體：對於企業用戶而言，特別適合應用於產品廣告、物件競速追蹤等場景；一般使用者則能透過快速套用特效，輕鬆完成日常高品質影片製作，讓AI剪輯真正走入更多創作者的日常創作流程。

Promeo生成式AI提供一站式行銷解決方案

繼COMPUTEX 2024宣布推出首款運用邊緣運算技術（Edge Computing）的生成式AI行銷設計工具—AI Magic Designer後，訊連持續關注電商及數位行銷市場的快速發展。旗下專為此領域族群打造的軟體Promeo，將在今年推出AI Marketing Advisor功能。該功能融合先進的地端影識引擎 ( Photo Understanding ) 與市場分析能力，並結合大型語言模型（LLM），能根據市場趨勢和消費者行為自動生成精準的行銷文案，提供高度智慧化的解決方案。

AI Marketing Advisor更將進一步擴展現有AI Magic Designer功能，實現從圖片分析至後端設計生成的一站式產品行銷流程。使用者無需具備深厚的商業行銷或圖文設計背景，即可迅速為其產品量身定製行銷管道與解決方案，從而提升市場競爭力，並在數位行銷的浪潮中脫穎而出。

深化與英特爾的策略合作

呼應本次COMPUTEX 2025的主題「AI NEXT」，訊連持續以英特爾獨立軟體供應商（ISV）的身份，共創新一波的AI PC產業高峰。訊連科技共同總經理林昭宏表示，身為英特爾AI 加速器計畫的聯盟夥伴，我們很高興今年COMPUTEX再度共同展示AI與邊緣運算結合所帶來的創新潛力，除了替用戶免除雲端運算所帶來的額外費用，也兼顧編輯流暢度與保障商業機密的安全，打造絕佳的地端AI創作體驗。

AI 訊連 軟體

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