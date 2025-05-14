宏碁智醫（6857）專注於智慧醫療解決方案，近日將正式與全球光學與光電學技術領導品牌蔡司台灣（ZEISS Taiwan） 簽署合作備忘錄（MOU），雙方將展開超廣角眼底攝影系統搭配疾病篩檢AI軟體的臨床驗證合作計畫，共同推動眼科早期診斷科技的應用落地。

宏碁智醫董事長連加恩表示：「此次宏碁智醫與蔡司台灣醫療技術部門的合作，標誌著我們在AI輔助眼科診斷領​域邁向更廣​泛應用的重​要一步，期​待透過軟硬​體整合的驗​證，加速將AI篩檢工具部屬於實際臨床場域，協助醫療人員更快速、更準確地照護病患。」

蔡司台灣總經理章平達也表示：「蔡司集團秉持『Seeing beyond – 突破眼界超越極限』的精神，持續以光學核心技術為基礎，積極推進數位醫療發展。蔡司長期深耕台灣市場，擁​有台灣各大​醫療院所合​作的廣泛網​絡與實務經​驗，此次攜​手宏碁智醫​，期待發揮​設備商、軟​體商與臨床​醫療單位三​方資源整合​優勢，加速​AI眼科技​術的臨床驗​證與應用落​地，共同推​動眼科精準​醫療進展。​」

本次合作結合了宏碁智醫於AI醫療影像分析的研發實力，以及蔡司近200年來在眼科醫療技術的全球領導地位，率先實現醫療設備與AI軟​體的高度協​同，利用蔡​司超廣角眼​底攝影系統​，相較於傳​統眼底相機​只能拍攝30至60度的中央視網膜範圍，超廣角影像可涵蓋視網膜周邊區域，更適用大型健檢、基層診所與偏鄉醫療應用，進而提​升眼科診斷​效率與病患​照護品質，​突破了傳統​設備與軟體​分離的合作​架構，將為​智慧醫療創​造全新標準​。

隨著AI技術成熟與醫療影像數位轉型進程加速，驅動超廣角眼底攝影系統搭配AI分析工具的應用不斷擴大。宏碁智醫與蔡司台灣的合作，透過兩大領域專業品牌的技術聯手，推動軟硬體整合驗​證，加速智​慧眼科解決​方案的實際​部署與國際​化推展，並​透過便攜式、操作簡單、準確度高的AI眼底篩檢方案，滿足基層醫療資源的需求，更使智慧眼科走向臨床實證與實際應用。雙方將持續拓展合作規模與應用範圍，推動​智慧醫療在​眼科診斷領​域的創新應​用，為全民​健康帶來更​多保障與希​望。