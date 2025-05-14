聯發科發表天璣9400e 為 AI、通訊等應用帶來旗艦體驗
聯發科（2454）14日發表天璣9400e旗艦行動晶片，公司表示，作為天璣旗艦系列最新平台，天璣9400e採用先進的全大核架構，首批採用聯發科技天璣9400e行動平台的智慧手機預計於本月發布。
聯發科無線通訊事業部總經理李彥輯指出，公司致力於為全球使用者帶來超乎想像的旗艦體驗，將高效能、高智能、高能效、低功耗四大優勢變成天璣行動平台的基因。
進一步來看，天璣9400e強悍的硬體配置結合先進的聯發科技遊戲技術，可帶來持久流暢、畫質驚艷的娛樂體驗，能讓玩家長時間暢玩遊戲。
天璣9400e採用高能效的台積電（2330）第三代4奈米製程，全大核CPU架構包含4個Cortex-X4超大核，主頻高達3.4GHz，以及4個主頻為2.0GHz的Cortex-A720大核，強勁的全大核架構可輕鬆滿足使用者對多任務、複雜任務等應用情境的效能需求，並同時兼顧要有出色的能效表現。
另外，天璣9400e支援最新一代的天璣AI開發套件（NeuroPilot SDK），賦能創新的生成式AI應用與服務，提供快速反應、個人化與安全的優質體驗。該平台搭載增強版的推理解碼（Speculative Decoding+，SpD+）技術，可加速大型語言模型運算效率。
聯發科強調，天璣9400e支援全球主流的大型語言模型、小型語言模型，並支援裝置端運行DeepSeek-R1-Distill（Qwen1.5B/Llama7B/Llama8B）模型，以及多模態Gemini Nano、LlaVA-1.5 7B等。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言