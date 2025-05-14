聯發科發表天璣9400e 為 AI、通訊等應用帶來旗艦體驗

聯發科（2454）14日發表天璣9400e旗艦行動晶片，公司表示，作為天璣旗艦系列最新平台，天璣9400e採用先進的全大核架構，首批採用聯發科技天璣9400e行動平台的智慧手機預計於本月發布。

聯發科無線通訊事業部總經理李彥輯指出，公司致力於為全球使用者帶來超乎想像的旗艦體驗，將高效能、高智能、高能效、低功耗四大優勢變成天璣行動平台的基因。

進一步來看，天璣9400e強悍的硬體配置結合先進的聯發科技遊戲技術，可帶來持久流暢、畫質驚艷的娛樂體驗，能讓玩家長時間暢玩遊戲。

天璣9400e採用高能效的台積電（2330）第三代4奈米製程，全大核CPU架構包含4個Cortex-X4超大核，主頻高達3.4GHz，以及4個主頻為2.0GHz的Cortex-A720大核，強勁的全大核架構可輕鬆滿足使用者對多任務、複雜任務等應用情境的效能需求，並同時兼顧要有出色的能效表現。

另外，天璣9400e支援最新一代的天璣AI開發套件（NeuroPilot SDK），賦能創新的生成式AI應用與服務，提供快速反應、個人化與安全的優質體驗。該平台搭載增強版的推理解碼（Speculative Decoding+，SpD+）技術，可加速大型語言模型運算效率。

聯發科強調，天璣9400e支援全球主流的大型語言模型、小型語言模型，並支援裝置端運行DeepSeek-R1-Distill（Qwen1.5B/Llama7B/Llama8B）模型，以及多模態Gemini Nano、LlaVA-1.5 7B等。