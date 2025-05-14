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鴻海第2季 AI 伺服器將倍增成長 占整體伺服器比重五成

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

受惠輝達（NVIDIA）GB200大量出貨，鴻海（2317）預估，第2季人工智慧（AI）伺服器，不論是季增或是年增，都是倍增成長，主要是新產品開始加速量產爬坡，同時，AI伺服器將占整體伺服器比重達50%。

鴻海第1季的AI伺服器與通用伺服器，營收年增都超過50%，北美主要的雲端服務供應商（CSP）需求持續擴大。

為因應地緣政治的緊張關係，鴻海目前在全球24個國家地區，擁有233個據點，其中，亞洲154個，歐洲12個，印度12個，北非1個，美洲54個。

在電動車方面，鴻海除了與三菱汽車簽訂代工合約備忘錄，下半年將量產Model B，高雄和發電池廠第1季已具備量產能力，並提供產品給客戶測試。

伺服器 鴻海

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