台積電美國亞歷桑納子公司決議增資 發新股總額75億美元

台積電（2330）14日公告，公司代子公司TSMC Arizona Corporation公告董事會決議增資發行新股，預計發新股總額75億美元，其中今日核准實際發行其中約四成股，占預計總發行股數約40.67%。

台積電公告說明，增資資金用途為從事經營積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售與測試。

台積電今日說明，TSMC Arizona董事會已於113年9月6日核准增資不超過7.5佰萬股由台積公司認購，並於今日核准實際發行其中之3.05佰萬股。TSMC Arizona自114年2月12日起符合法規之重要子公司定義，故就7.5佰萬股補充公告。

依據台積電今日公告，全案發行總金額75億美元及股數7.5佰萬股，每股面額為1,000美元，發行價格為1,000美元，原股東認購或無償配發比例為100%。發行新股之權利義務與原有股份相同。