友達執行長柯富仁於2025 SID 顯示周發表主題演講

全球顯示技術盛會2025 SID顯示周（Display Week 2025）在美西登場，友達（2409）光電執行長暨總經理柯富仁博士親率團隊出征，並擔任SID主題演講嘉賓，以「Redefining Displays： Inspiring New Possibilities」為題發表演說。柯富仁對顯示器產業投注深厚熱忱，關注SID盛會逾30年，擁有顯示技術前瞻思維及敏銳洞見，帶領友達以智慧顯示解決方案先驅，透過AI賦能，重塑顯示的視覺創新體驗，與人類生活深度結合，定義新世代的智慧生活。

隨著AI技術更迭出新，生活中虛實界線愈發模糊，促使顯示介面成為窺探未來「視界」的關鍵入口。柯富仁說，顯示器在過去對於數位空間而言僅作為顯示螢幕，並受限於滑鼠與觸控等互動方式。因應AI的蓬勃發展，革新元宇宙、擴增實境、AI機器人等應用發展，帶動未來的顯示技術進化為更沉浸式、互動性更強、整合性更高的境界，甚至可以做到Display on Demand、僅在需要時才會顯現等多元創新整合解決方案，讓顯示器成為打破現實與虛擬介面的重要互動載具，創造Display everywhere顯示無所不在的創新生活思維。

柯富仁指出，為了滿足劃時空、跨域等各式高規顯示需求，未來AI終端裝置需要更多的顯示介面串聯，Micro LED先進顯示技術則成為主宰AI應用的終極武器。柯富仁說，透過Micro LED顯示技術高清透明、無縫拼接大型化、可撓多變等高性能優勢，搭載AI功能，使Micro LED應用從高端顯示拓展至移動、零售、醫療、娛樂、教育及AI光通訊等多層次軟硬整合解決方案，為產業帶來全新成長動能。友達搶先布局Micro LED顯示技術多年，達成顯著突破與創新，並致力提升產品良率及成本效益，引領Micro LED生態圈與加速產品落地化進程，直取Micro LED前瞻顯示技術應用的主控權。

柯富仁進一步點名，「移動場域」將成為Micro LED顯示技術最具潛力的先行者。透過友達與BHTC共同打造的Smart Cockpit 2025，以智慧座艙先鋒姿態，注入引領業界的一系列車用Micro LED Display HMI解決方案涵蓋幻境全景天幕、XR互動智慧窗、直覺操作的多變形態中控顯示等，重新定義智慧座艙的設計概念，擴展人機互動，驅動更智慧直覺的乘駕感受，即充分顯現友達在Micro LED技術創新的領先實力，成就未來移動的超凡體驗。

同時，柯富仁強調，為因應顯示器及AI大量運算的急遽發展所延伸的環保課題，友達秉持「Commit to Care」的核心理念，於不同面向注入綠色創新能量，包括使用環保再生材料、永續製造、綠色產品設計至終端產品應用，率先業界以系統化策略降低產品生命週期對環境的影響，推動更環保、高效的技術應用，大幅提升研發量能與產業資源結合之綜效，在跨域共創的價值體系中，持續發揮永續影響力。