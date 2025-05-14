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宏碁智醫與蔡司簽署MOU 推超廣角眼底攝影系統AI篩檢

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

宏碁智醫（Acer Medical）14日宣布，與全球光學與光電學技術領導品牌蔡司台灣（ZEISS Taiwan） 簽署合作備忘錄（MOU），雙方將展開超廣角眼底攝影系統搭配疾病篩檢AI軟體的臨床驗證合作計畫，共同推動眼科早期診斷科技的應用落地。

宏碁智醫董事長連加恩表示，此次宏碁智醫與蔡司台灣醫療技術部門的合作，是宏碁智醫在AI輔助眼科診斷領域邁向更廣泛應用的重要一步，期待透過軟硬體整合的驗證，加速將AI篩檢工具部署於實際臨床場域，協助醫療人員更快速、更準確地照護病患。

蔡司台灣總經理章平達指出，蔡司集團秉持「Seeing beyond – 突破眼界超越極限」的精神，持續以光學核心技術為基礎，積極推進數位醫療發展。蔡司長期深耕台灣市場，擁有台灣各大醫療院所合作的廣泛網絡與實務經驗，此次攜手宏碁智醫，期待發揮設備商、軟體商與臨床醫療單位三方資源整合優勢，加速AI眼科技術的臨床驗證與應用落地，共同推動眼科精準醫療進展。

本次合作結合宏碁智醫於AI醫療影像分析的研發實力，以及蔡司近200年來在眼科醫療技術的全球領導地位，率先實現醫療設備與AI軟體的高度協同，利用蔡司超廣角眼底攝影系統，相較於傳統眼底相機只能拍攝30至60度的中央視網膜範圍，超廣角影像可涵蓋視網膜周邊區域，更適用大型健檢、基層診所與偏鄉醫療應用，進而提升眼科診斷效率與病患照護品質，突破傳統設備與軟體分離的合作架構，將為智慧醫療創造新標準。

宏碁 蔡司

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