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安圖斯科技 Altos BrainSphere T15 F6 伺服器全新升級 提供更高效能

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）子公司安圖斯科技（Altos Computing）宣布推出升級版Altos BrainSphere T15 F6伺服器，採用最新的AMD EPYC 4005系列處理器，整體單核心運算效能較前一代提升達19%，並以高效能、低功耗、與易維運為設計核心，專為中小型企業、政府及教育客戶打造，提供兼具成本效益與高度彈性的伺服器解決方案。

安圖斯科技總經理李占傑表示：「面對日益多元的商業應用需求，中小型企業需要能兼顧性能、易用性與預算的IT基礎建設。安圖斯科技擁有健全的Altos BrainSphere系列產品線，致力為企業用戶提供運算效能出色，同時具備高性價比的伺服器產品，協助企業提升營運效率，加速數位轉型。」

AMD企業及高效能運算事業群全球副總裁Derek Dicker表示：「AMD EPYC 4005系列處理器兼具效能、價格與實用性優勢，能滿足小型企業在採購系統時的核心需求。為成長中的企業提供極具吸引力且符合理想尺寸的解決方案，此平台經濟實惠、易於使用，不僅能滿足他們當前的需求，更能隨著業務的成長而擴展。」

Altos BrainSphereT15 F6搭載 AMD EPYC 4005系列處理器，支援AM5插槽並內建3D V-Cache技術，顯著提升L3快取容量與整體運算能力。相較前一代AMD EPYC 4004系列，AMD EPYC 4005系列在單核心效能上提升19%，同時優化功耗與處理效率，滿足中小企業多工應用與高速運算需求。伺服器配備DDR5高速記憶體、PCIe Gen 5高頻寬運算卡插槽及M.2儲存介面，支援最高32TB硬碟容量與USB 3.2高速傳輸，提供卓越的系統擴展性與彈性配置，充分應對未來資料成長與應用變化。

Altos BrainSphere T15 F6採用DASH標準的Realtek網路控制器，取代傳統BMC設計，使企業IT管理員即使在系統關機狀態下，也可透過網路即時掌握設備電源狀態、系統健康資訊與操作日誌，大幅簡化遠端維運流程，節省管理時間與成本。

AMD 伺服器

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