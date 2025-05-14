長園科財報／受惠半導體業務認列金額增加 第1季虧損明顯減少

鋰鐵電池模組廠長園科（8038）公告2025年第1季財報。第1季合併營收為新台幣38,218仟元，較去年同期大增69.32%，稅後淨損為12,413仟元，較去年同期虧損顯著收斂，主要受惠今年半導體大廠客戶不斷電系統(UPS系統)進入設備建置及認列期，帶動整體營運動能增強，挹注第1季營收大幅成長，推動毛利率攀升至60.75%，虧損大幅收斂。隨著專案建置進度穩定推進，營運表現可望逐季回升，第2季有機會轉虧為盈。

半導體產業對於製程良率及效率的要求極為嚴苛，需要全廠區一年365天，每天24小時維持穩定供電狀態，加上近年來電子大廠對綠能環保及ESG規範標準趨嚴，紛紛採用大型鋰電池不斷電系統維持電源供應穩定度。長園科身為全球首家通過半導體認證的不斷電鋰鐵電池系統供應商，可望持續受惠此一商機。

在淨零減碳、ESG永續浪潮推動下，鋰鐵電池將逐步取代鉛酸電池及鋰三元電池，成為新一代電池主流。長園科將與子公司寰聖逐步擴大電池模組及電池管理系統產能，為高科技產業提供客製化UPS電池模組和電池管理系統(BMS)解決方案，並拓展AI演算應用、精密電子、資料中心、國防航太等利基型應用市場；預估隨著鋰鐵電池市場滲透率持續提升，可望推動公司業績表現逐步攀升。