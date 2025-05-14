快訊

小編兼職VTuber？遊戲角落「橘攸奈」今晚19:19直播出道！

美中關稅停火正式生效！川普稱「美企將入中」 專家警告風險未除

中捷藍線啟動！盧秀燕蔣萬安同台「姊姊做事弟弟幫忙」

威剛：今年營收可望優於去年 獲利維持高水準

中央社／ 台北14日電

記憶體模組廠威剛董事長陳立白今天表示，第2季記憶體市況佳，營收可望顯著成長；第4季伺服器應用產品開始挹注，將帶動全年營收較去年成長，並維持高獲利水準。

威剛今天舉行媒體交流會，陳立白說，第2季動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市況都很好；其中，DRAM主要是AI相關應用需求強勁帶動，NAND Flash則是供應商減產帶動。

陳立白表示，近期業務強勁並不是全因關稅措施提前備貨所帶動，根據客戶需求，產能可能爆滿至6月、7月，預期第2季營收可望較第1季明顯成長。

陳立白說，第4季伺服器應用產品將開始貢獻業績，2025年總營收可望優於去年。4月雖然新台幣兌美元匯率強勢升值，不過威剛提早處分美元部位，3月和4月總和並無匯損，預期2025年應可維持高獲利水準。

陳立白同時透露投資電影情況，他將擔任九把刀電影「功夫」、「冠軍之路」和「突破三千米的泳氣」的出品人。

營收 記憶體模組

延伸閱讀

威剛第1季 EPS 1.72元 記憶體回溫

南茂資本支出趨審慎

半導體封測先驅蔡進步 獲頒清華大學名譽博士

威剛4月合併營收月增4.6%

相關新聞

趨勢科技日本區執行副總裁：AI「賦能」 詐騙技術門檻降低

隨著詐騙也導入AI，數位詐騙幾乎已成全球民眾日常。全球資安領導業者趨勢科技日本區執行副總裁大三川彰彥（Akihiko O...

丹麥演講 蔡英文：台灣能打造安全供應鏈產業生態系

前總統蔡英文近日訪歐，她於14日抵達丹麥，並在「哥本哈根民主高峰會」發表演說。她指出，透過策略夥伴關係，台灣打造出一個有...

興大與泓瀚科技簽署MOU 南投分部建置彩色太陽能光電

泓瀚科技（4741）攜手國立中興大學推動BIPV彩色太陽能光電產學合作，以興大南投分部為場域，打造BIPV綠能建築美學，...

VR遊戲崛起 文策院攜手法國推國際開發計畫徵件起跑

虛擬實境（VR）近年快速興起，為擴大台灣VR遊戲製作與市場規模，文策院宣布攜手法國VR內容發行公司 Astrea，舉辦「...

AI聲學檢測系統 漏水音直送雲端提升台水檢漏效率

炎夏將至，台水人員手持AI聲學輔助漏水檢測設備，經過之處，地底下每個漏水音都被傳送到雲端，經過AI辨識後，成為漏水特徵信...

英業達AI伺服器出貨動能續強！B300最快下半年貢獻營收

代工大廠英業達（2356）於13日召開法人說明會，面對外界最關注的「AI伺服器」產品現況，英業達坦言，團隊目前的出貨多以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。