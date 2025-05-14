威剛：今年營收可望優於去年 獲利維持高水準
記憶體模組廠威剛董事長陳立白今天表示，第2季記憶體市況佳，營收可望顯著成長；第4季伺服器應用產品開始挹注，將帶動全年營收較去年成長，並維持高獲利水準。
威剛今天舉行媒體交流會，陳立白說，第2季動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市況都很好；其中，DRAM主要是AI相關應用需求強勁帶動，NAND Flash則是供應商減產帶動。
陳立白表示，近期業務強勁並不是全因關稅措施提前備貨所帶動，根據客戶需求，產能可能爆滿至6月、7月，預期第2季營收可望較第1季明顯成長。
陳立白說，第4季伺服器應用產品將開始貢獻業績，2025年總營收可望優於去年。4月雖然新台幣兌美元匯率強勢升值，不過威剛提早處分美元部位，3月和4月總和並無匯損，預期2025年應可維持高獲利水準。
陳立白同時透露投資電影情況，他將擔任九把刀電影「功夫」、「冠軍之路」和「突破三千米的泳氣」的出品人。
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