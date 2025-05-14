趨勢科技日本區執行副總裁：AI「賦能」 詐騙技術門檻降低

隨著詐騙也導入AI，數位詐騙幾乎已成全球民眾日常。全球資安領導業者趨勢科技日本區執行副總裁大三川彰彥（Akihiko Omikawa）表示，生成式AI「賦能」詐騙集團不用太難的技術門檻就能施行，詐騙的狀況不僅在日本，也是全球普遍現象。他指出，及心理層面的變化，以及AI在宣傳文章和多語言化發展中的應用。

日本和亞太地區的詐騙數量、複雜性和影響持續成長。全球反詐騙聯盟（GASA）與Google、趨勢科技和Gogolook合作，14日首度在日本舉行首屆反詐騙研討會，產官學界討論日本詐騙現狀與防範策略。

大三川彰彥率先展示利用Deepfake（深偽）技術輕易讓自己變臉、變聲的影片，凸顯科技造成詐騙更猖獗的狀況。他指出，傳統的網路詐騙不外乎是假裝欠債綁架的勒索，或是愛情詐騙，但AI技術導入後讓詐騙實施的技術門檻大幅降低，幾乎是「五感詐騙」，包括多國語言、自動化大量傳發訊息、目標擴大到一般民眾、能做複雜的心理操作，政府當前對策很難馬上跟上，被害者規模也飛快成長。

他表示，目前詐騙集團可以用利用AI改造出圖片和聲音，在社交網絡上欺騙用戶，AI技術甚至可以讓偽造人像也可以自然地說出多種語言。特別是民眾習慣了社群平台，被數位變造的詐騙現象更為普遍，大部分人無法辨識變造過的影像或聲音；除了社交詐騙外，目前詐騙也有往虛擬貨幣發展的狀況，更需要注意其詐騙狀況。

過去多年來趨勢科技也積極做出相關產品（AI防詐達人）以幫助民眾辨識網路訊息，近期的技術可以在即時通訊中掃描並且判斷異常狀況，特別是在通話內容和影像進行判斷與分析，目前也因應新科技發展新的防詐技術。