丹麥演講 蔡英文：台灣能打造安全供應鏈產業生態系

前總統蔡英文近日訪歐，她於14日抵達丹麥，並在「哥本哈根民主高峰會」發表演說。她指出，透過策略夥伴關係，台灣打造出一個有能力為全球安全供應鏈貢獻的產業生態系。高科技產業，尤其是半導體領域，不僅是台灣經濟的命脈，也是全球經濟不可或缺的一環。在人工智慧逐漸定義國力的時代，台灣的晶片產業是全球繁榮的重要支柱。

蔡英文表示，非常高興終於能親自到場，參與「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit），感謝各界長期以來對台灣、對台灣的民主制度，以及對台灣人民不變的支持。今年高峰會的主題聚焦在：盟友關係不斷變動、威權國家合作日益加深的世界中，該如何攜手合作，守護自由與民主。

蔡英文提到，大家今天齊聚一堂，正值「超級選舉年」之後。在這一年裡，民主世界的多個國家都經歷了領導人更替與立法機構改變，這個新的地緣政治局勢，將被「現有貿易」與「安全秩序」所面臨的不確定性與難以預測性所定義。

蔡英文說，這種不確定性來自於世界秩序的變動，過去對於盟友關係以及主要強權角色的各種假設，如今都受到質疑。此外，放眼全球，威權主義所帶來的威脅也比以往任何時候都更加嚴峻。當前這個時刻，迫切需要一套新的策略，來確保我們國家的安全與經濟的繁榮。

蔡英文指出，在面對挑戰時建立韌性，是生存的關鍵。韌性不只是一個流行的詞彙，它是實現可持續自主的根基。它使大家能夠承受衝擊、在壓力中調適，並且更堅強地站起來。台灣深知韌性是什麼，因為我方對那些試圖利用民主的不完美來破壞體制的勢力，有著切身的體會。

她說，台灣人民曾親身經歷威權統治的傷害；如今，幾乎每天都面對升級的威脅與恐嚇。台灣的鄰居曾以為，透過不斷的網攻、駭客行動與軍事演習，可以使台灣人民陷入恐懼或麻痺。但事實證明並非如此。相反地，台灣人民將這些挑戰化為建立韌性的基礎。

蔡英文表示，正是這股韌性，使台灣得以保護選舉不受威權干預，走過疫情的挑戰，也在資訊操弄面前，更加警覺、更有素養。韌性的展現涵蓋各層面，從個人到集體、從經濟到國防。

蔡英文指出，過去八年，台灣積極在各領域建立韌性。以國防為例，持續擴大投資。到她總統任期結束的2024年5月，國防預算已提升超過80%，每年平均成長近8%。這是台灣歷來最有系統、最有規劃的國防投資。

她說，未來台灣也會依據實際的安全需求，持續強化投資。不只是傳統武器系統，如：戰機等，台灣也在不對稱作戰能力上加大投入，例如：陸基機動反艦飛彈。這些投資同樣擴及我們的官兵，他們正接受更完善的戰鬥訓練與裝備，強化戰場意識，以及指揮管制能力。

蔡英文表示，台灣也借鏡歐洲朋友的經驗，成立全民防衛動員署，推動後備軍人訓練改革，並建立全社會防衛韌性。這些努力將最大化台灣的國防自立與社會應變能力。也希望向世界傳達，台灣願意承擔自己的責任，並不把夥伴的支持視為理所當然。

她提到，台灣也加強數位基礎建設，以因應網路攻擊，並與公民社會攜手對抗資訊操弄。在這個高科技時代，大家共同面對的是外來資訊干擾與認知戰。科技的進步，讓人民更容易發聲，卻也讓假訊息與操弄資訊更快速散播。

她指出，惡意勢力透過社群媒體，散布錯誤與誤導資訊，試圖動搖民主基礎，製造人民之間、社會與政府之間，甚至國與國之間的分裂。此外，隨著人工智慧技術的崛起，認知戰不再受語言或國界限制。藉由資訊戰滲透社會，已變得比以往更容易，而這樣的分化，正對民主治理與合作構成嚴重挑戰。

蔡英文表示，因此必須動員多元利害關係者，一起強化國內的韌性，包括企業界、地方政府、公民團體及媒體。唯有透過協力合作與資訊分享，才能共同築起對抗滲透的防線。然而，僅有堅實的國防與穩定的國內政治環境還不夠。台灣的經濟韌性，建立於「不將雞蛋放在同一個籃子裡」的策略思維。

蔡英文強調，透過策略夥伴關係，台灣打造出一個有能力為全球安全供應鏈貢獻的產業生態系。台灣的高科技產業，尤其是半導體領域，不僅是我方經濟的命脈，也是全球經濟不可或缺的一環。在人工智慧逐漸定義國力的時代，台灣的晶片產業是全球繁榮的重要支柱。

蔡英文說，在全球秩序正經歷重大轉變的時刻，台灣依舊是國際社會堅定的夥伴。我方對民主、人權、和平與繁榮的承諾從未動搖。我方不僅深刻理解那些企圖利用「民主的不完美」來破壞體制的危險，台灣人民更親身經歷威權統治的苦痛。台灣的存在，有助於牽制中國擴張主義的野心。

她指出，對國際社會而言，台灣的存在，證明民主在面對長期威脅下仍能存續與發展。台灣的安全對區域穩定、對全球民主價值的維護至關重要。台灣也了解夥伴的戰略利益，並以實際行動強化彼此的合作。台灣具備高科技製造能力，能夠成為民主陣營的重要支柱。這樣的產業靈活性，有助於全球供應鏈的韌性，特別是在電子、綠能與醫療等關鍵領域。

她深信，無論外在威脅或內部挑戰，都無法削弱台灣人民的韌性與我們民主制度的堅實基礎。台灣會持續與國際夥伴分享我們在建立韌性上的經驗。台灣的可靠，從來不是靠口號來證明，而是透過一致的行動，即使在最困難的時刻，也不曾退縮。

蔡英文重申，任何形式的威脅與脅迫，都動搖不了台灣持續與世界接軌、貢獻全球的決心。台灣人民已準備好與全球志同道合的朋友，在各個有共同利益的領域，深化合作。大家正身處一個全球秩序深刻轉變的關鍵時刻，許多長久以來的假設正受到挑戰。人們所熟悉的世界，正在重塑。但在這樣的變局中，有一點始終清楚明確：民主與韌性，將是大家共同未來的基石。

蔡英文強調，台灣證明了，在威權壓力下依然能堅守民主，不失開放、不失人性。台灣的經驗也證明，即使民主不完美，仍然能因應最嚴峻的挑戰。台灣將持續與所有渴望促進和平與穩定的朋友站在一起，也願意與國際社會分享數十年來的經驗與學習，讓台灣的區域與全世界都更有能力、更有準備去守護台灣所珍視的價值——那就是自由與民主。