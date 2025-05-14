快訊

小編兼職VTuber？遊戲角落「橘攸奈」今晚19:19直播出道！

美中關稅停火正式生效！川普稱「美企將入中」 專家警告風險未除

中捷藍線啟動！盧秀燕蔣萬安同台「姊姊做事弟弟幫忙」

興大與泓瀚科技簽署MOU 南投分部建置彩色太陽能光電

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
興大校長詹富智(右)與泓瀚科技董事長呂椬境(左)簽署產學合作備忘錄。記者宋健生/攝影
興大校長詹富智(右)與泓瀚科技董事長呂椬境(左)簽署產學合作備忘錄。記者宋健生/攝影

泓瀚科技（4741）攜手國立中興大學推動BIPV彩色太陽能光電產學合作，以興大南投分部為場域，打造BIPV綠能建築美學，14日在中興大學舉辦產學合作備忘錄簽約儀式，由興大校長詹富智與泓瀚科技董事長呂椬境代表簽約。

中興大學校長詹富智表示，興大訂下2040年達成淨零排放的目標，積極推動綠能技術創新的產官學合作，也鼓勵上市櫃公司設置淨零科技研發中心。

中興大學南投分部以淨零大學城為目標，結合綠電、BIPV及台電電網等前瞻科技，有效整合產、官、學研的研發能量，希望能打造綠能建築美學的標竿示範基地。

泓瀚科技董事長呂椬境為興大化學系校友，他指出，此次簽約正式啟動一項具有前瞻性的技術研發與實際應用合作，共同攜手打造兼具發電效能與建築美感的彩色太陽能建材。

呂椬境表示，身為中興大學的校友，能將泓瀚科技多年來的研發成果與母校分享、合作，不僅是一種回饋，更是一份責任。希望透過這項技術，讓原本顏色單一、甚至造成光害問題的傳統太陽能板，賦予新的生命與更廣泛的應用價值。

泓瀚科技歷經兩年研發的彩色太陽能板，核心技術來自其獨家研發的光穿透噴墨墨水與專利製程，成功突破傳統黑色太陽能板的侷限。

該項技術不僅保留太陽能板必要的光電轉換效率，更能實現各式建築色彩的搭配需求，使太陽能板從單純的屋頂發電裝置，進一步延伸至建築外牆，實現真正的美觀與能源共融。更有助於擴大太陽能系統在住宅、商辦大樓、公共設施等多樣建築體中的應用潛力。

此次與中興大學的產學合作將涵蓋材料開發、實驗室測試、建築應用模擬與國際市場策略等面向，並預計透過雙方的技術與資源整合，加速技術商品化及推廣進程。

中興大學也將提供校園建築作為試驗場域，進行彩色太陽能板的實地安裝與長期效能監測，建立具參考性的應用示範。

中興大學化學系主任林寬鋸指出，這項合作不僅是技術層面的突破，也是產學攜手共創永續未來的重要里程碑。負碳中心可以協助碳權的憑證，加速彩繪光電的推廣，未來可望見證更多符合美感與環保需求的綠能建築問世，為城市景觀與地球永續注入全新動能。

泓瀚科技攜手國立中興大學推動BIPV彩色太陽能光電產學合作。記者宋健生/攝影
泓瀚科技攜手國立中興大學推動BIPV彩色太陽能光電產學合作。記者宋健生/攝影

中興大學 太陽能 綠能

延伸閱讀

美台商會與國經協會簽署MOU 促台美經貿投資合作

南投議員罷免案二階送複審 陳玉鈴：將正面對決

斥資1.3億 南投仁愛投85線平靜橋復建拚今年完工

南投路邊停車收費無紙化 2個月欠費竟高達上萬筆

相關新聞

趨勢科技日本區執行副總裁：AI「賦能」 詐騙技術門檻降低

隨著詐騙也導入AI，數位詐騙幾乎已成全球民眾日常。全球資安領導業者趨勢科技日本區執行副總裁大三川彰彥（Akihiko O...

丹麥演講 蔡英文：台灣能打造安全供應鏈產業生態系

前總統蔡英文近日訪歐，她於14日抵達丹麥，並在「哥本哈根民主高峰會」發表演說。她指出，透過策略夥伴關係，台灣打造出一個有...

興大與泓瀚科技簽署MOU 南投分部建置彩色太陽能光電

泓瀚科技（4741）攜手國立中興大學推動BIPV彩色太陽能光電產學合作，以興大南投分部為場域，打造BIPV綠能建築美學，...

VR遊戲崛起 文策院攜手法國推國際開發計畫徵件起跑

虛擬實境（VR）近年快速興起，為擴大台灣VR遊戲製作與市場規模，文策院宣布攜手法國VR內容發行公司 Astrea，舉辦「...

AI聲學檢測系統 漏水音直送雲端提升台水檢漏效率

炎夏將至，台水人員手持AI聲學輔助漏水檢測設備，經過之處，地底下每個漏水音都被傳送到雲端，經過AI辨識後，成為漏水特徵信...

英業達AI伺服器出貨動能續強！B300最快下半年貢獻營收

代工大廠英業達（2356）於13日召開法人說明會，面對外界最關注的「AI伺服器」產品現況，英業達坦言，團隊目前的出貨多以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。