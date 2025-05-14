興大與泓瀚科技簽署MOU 南投分部建置彩色太陽能光電
泓瀚科技（4741）攜手國立中興大學推動BIPV彩色太陽能光電產學合作，以興大南投分部為場域，打造BIPV綠能建築美學，14日在中興大學舉辦產學合作備忘錄簽約儀式，由興大校長詹富智與泓瀚科技董事長呂椬境代表簽約。
中興大學校長詹富智表示，興大訂下2040年達成淨零排放的目標，積極推動綠能技術創新的產官學合作，也鼓勵上市櫃公司設置淨零科技研發中心。
中興大學南投分部以淨零大學城為目標，結合綠電、BIPV及台電電網等前瞻科技，有效整合產、官、學研的研發能量，希望能打造綠能建築美學的標竿示範基地。
泓瀚科技董事長呂椬境為興大化學系校友，他指出，此次簽約正式啟動一項具有前瞻性的技術研發與實際應用合作，共同攜手打造兼具發電效能與建築美感的彩色太陽能建材。
呂椬境表示，身為中興大學的校友，能將泓瀚科技多年來的研發成果與母校分享、合作，不僅是一種回饋，更是一份責任。希望透過這項技術，讓原本顏色單一、甚至造成光害問題的傳統太陽能板，賦予新的生命與更廣泛的應用價值。
泓瀚科技歷經兩年研發的彩色太陽能板，核心技術來自其獨家研發的光穿透噴墨墨水與專利製程，成功突破傳統黑色太陽能板的侷限。
該項技術不僅保留太陽能板必要的光電轉換效率，更能實現各式建築色彩的搭配需求，使太陽能板從單純的屋頂發電裝置，進一步延伸至建築外牆，實現真正的美觀與能源共融。更有助於擴大太陽能系統在住宅、商辦大樓、公共設施等多樣建築體中的應用潛力。
此次與中興大學的產學合作將涵蓋材料開發、實驗室測試、建築應用模擬與國際市場策略等面向，並預計透過雙方的技術與資源整合，加速技術商品化及推廣進程。
中興大學也將提供校園建築作為試驗場域，進行彩色太陽能板的實地安裝與長期效能監測，建立具參考性的應用示範。
中興大學化學系主任林寬鋸指出，這項合作不僅是技術層面的突破，也是產學攜手共創永續未來的重要里程碑。負碳中心可以協助碳權的憑證，加速彩繪光電的推廣，未來可望見證更多符合美感與環保需求的綠能建築問世，為城市景觀與地球永續注入全新動能。
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