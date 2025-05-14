Android新功能搶先看 Gemini支援手錶與車載系統

Google將於20日舉辦I/O開發者大會，今天先透過The Android Show: I/OEdition活動宣布即將推出的Android作業系統更新，包括人工智慧（AI）助理Gemini應用範圍將從手機擴展到手錶和車載系統等更多裝置，以及AI防詐簡訊偵測、尋找中心與進階保護等功能。

Google在官方部落格發文指出，目前全球數十億台Android裝置都能使用Gemini的功能，例如Gemini Live的相機與螢幕畫面分享功能，所有Android用戶都能免費使用，不須額外訂閱進階方案。

在未來幾個月內，Google將把Gemini導入Wear OS智慧手錶，在不方便使用手機的情況下，只需要開口說話就能啟用Gemini，不需要在狹小的螢幕上打字，或擔心打錯字無法正確下指令。

Gemini也將在未來幾個月內開始支援Android Auto車載系統，並逐步拓展至內建Google服務的車輛，透過自然對話就能讓Gemini理解使用者的需求，例如通勤時請 Gemini摘要今天的新聞重點，在開車時可以更專注於路況。

今年下半年Gemini將支援電視裝置，透過Google TV上的Gemini，可以詢問適合孩子觀看的冒險動作電影並獲得最佳推薦片單。

Google正將Gemini整合至與三星合作打造的全新Android XR平台，並為頭戴式裝置、智慧眼鏡等次世代裝置創造出全新的互動方式。當三星今年下半年推出首款頭戴式裝置時，Gemini能在短短幾分鐘內協助規劃旅行行程，並透過環繞式的影片、地圖和當地實用資訊，提供更身歷其境的體驗。

此外，Android透過3項全新功能提升數位安全與隱私防護，包括AI防詐簡訊偵測、尋找中心與進階保護。

Google訊息利用AI驅動的詐騙簡訊偵測，每個月為使用者阻擋數十億則的可疑簡訊，現在這項技術能辨識出危險的加密貨幣與金融詐騙、通行費繳費詐騙、禮物卡詐騙等不同類型。

Android先前推出「尋找我的裝置」來幫助使用者找到物品的所在位置，現在這項功能成為更實用的服務「尋找中心」，使用者可以在單一的整合平台上，定位裝置和標記的物品、確認親友是否安全到家，或在晚上外出時分享自己的所在位置。

Android 16也強化並拓展Google自2017年推出的「進階保護」功能，可以更方便啟用一系列的裝置安全防護，協助抵擋複雜的威脅。