新思科技台積電推動埃米級設計 A16製程導入EDA流程

新思科技（Synopsys）宣布，與台積電持續進行密切合作，已在台積電埃米製程啟動設計，新思科技的類比與數位流程已經取得台積電A16與N2P的製程認證，可提供優化的設計結果品質，同時加速類比設計的遷移。

此外，取得認證的晶背繞線（backside routing）功能，可支援客戶發揮台積電A16製程的優勢，並改善供電分配並提升設計效能。

新思科技今天發布新聞稿表示，與台積電最新合作內容，包括於台積電A16與N2P製程已認證之數位與類比流程中，提供Synopsys.ai提高設計的生產力並達成優化；以及台積電A14製程的EDA（Electronic Design Automation，電子設計自動化）流程的初步開發作業。

新思科技指出，與台積電針對全新發表的台積電N3C技術展開工具認證，並以已經上市的N3P設計解決方案為基礎，取得進一步突破。

為了替超高密度3D堆疊進一步加速半導體的設計，新思科技表示，已取得台積電認證的新思科技3DICCompiler平台不但支援3Dblox，並以5.5倍的光罩中介層尺寸，協助強化台積電的CoWoS技術。

此外，新思科技並在台積電的先進製程上，提供完整且通過矽認證的IP解決方案，讓設計人員可以用最低的功耗取得最大的效能，並把所需的功能性快速整合進入次世代的設計中。

台積電先進技術業務開發處資深處長袁立本說，實現高品質的先進系統單晶片（SoC）設計成果以及更快速的產品上市時程，是台積電與新思科技雙方長期合作的基石。

袁立本指出，與像新思科技等開放創新平台（OIP）設計生態系合作夥伴的密切合作，令共同客戶能夠取得經認證的設計流程與高品質的IP，對於幫助客戶達成或超越在台積電先進製程上的設計目標，至關重要。