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VR遊戲崛起 文策院攜手法國推國際開發計畫徵件起跑

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
Astrea為法國知名VR內容發行公司，曾發行作品《機動戰士鋼彈：銀灰的幻影》。 圖／文策院提供
Astrea為法國知名VR內容發行公司，曾發行作品《機動戰士鋼彈：銀灰的幻影》。 圖／文策院提供

虛擬實境（VR）近年快速興起，為擴大台灣VR遊戲製作與市場規模，文策院宣布攜手法國VR內容發行公司 Astrea，舉辦「2025 文化科技內容國際平台商業驗證：VR遊戲開發計畫」。這項計畫將協助業者開發可創造收益的沉浸式VR遊戲內容，並進一步規劃商業驗證、發展商業模式，最終在國際發行。

文策院表示，這項計畫透過與國際企業合作徵件，導入國際資源，由文策院扶植前期開發，法國VR內容發行公司Astrea則以投資方和買家的角度提供顧問服務，並借助Astrea與Meta多年的合作經驗，輔導台灣的內容團隊製作出更切合全球玩家喜好的遊戲作品，以期順利在VR遊戲領域的主要上架平台Meta銷售，讓團隊直接從創作中獲得收益。

文策院院長盧俊偉表示，VR遊戲內容近年快速興起，沉浸式互動更強調生態整合與便捷體驗，不僅促進更多遊戲誕生，也吸引玩家持續投入，期盼透過與國際業界的合作，協助台灣文化科技內容團隊接軌全球市場，拓展更多商業合作與發展機會。

與文策院合作的Astrea，隸屬於Atlas V Group，是法國知名的VR內容發行公司，致力於推動沉浸式遊戲與體驗內容的商業化與市場拓展，擁有豐富的VR內容開發與全球發行經驗，並與Meta Quest、蘋果和HTC等主要平台皆擁有緊密的合作關係和多年的經驗，近年也推出許多重要作品，包含《機動戰士鋼彈：銀灰的幻影》、《Wallace & Gromit》、《ASTRA》。

「2025 文化科技內容國際平臺商業驗證：VR 遊戲開發計畫」現已啟動並開放申請，截止日期為6月5日下午5時，徵求具創意潛力與執行力的台灣團隊，單案入選者可獲得最高120萬元的支持金，並進一步由台法雙方聯合製作，共同發展VR遊戲搶先體驗版內容，預計於2025年底前上架至Meta Horizon Store販售；提案須含遊戲內容規畫、遊戲體驗、互動設計、預算、製作與行銷時程及規畫、團隊介紹等。

「2025文化科技內容國際平台商業驗證：VR 遊戲開發計畫」採線上申請，更多申請細節與相關資訊，請至文化內容策進院官網「方案公告」頁面查詢。

團隊 文策院 法國

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