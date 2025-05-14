華城：關稅影響可控 3大動能助5至10年成長

關稅議題攸關重電廠商北美布局，華城電機董事長許邦福指出，主動洽商客戶管控降低風險，變壓器外銷美國持續接單，關稅變數對營運影響可控，綠能、台電電網強韌計畫及國外電力基礎建設，持續為華城3大成長動能，未來5至10年成長可期。

電力設備大廠華城將於6月13日舉行股東會，談到美國關稅政策變數，許邦福在致股東營業報告書中指出，期待透過政府對談或由電力事業及人工智慧（AI）資料中心業者、向美國政府遊說促使關稅調降外，華城已主動管控降低風險，與顧客共同解決。

華城說明，2024年底已啟動新接訂單合約加入售價含關稅變動吸收條款，先前已接訂單，也同步與客戶協商轉嫁、或部份分擔來降低關稅政策影響。

觀察市場布局，華城表示，外銷美國市場持續接單，台灣市場及其他外銷市場穩定成長，關稅政策對整體營運影響在可控範圍內，持續密切關注政策後續發展並調整相應措施。

展望今年營運，許邦福指出，電力產業持續受惠2050年淨零排放議題、AI資料中心及邊緣AI等應用，綠能建設、電力基礎建設及電力品質改善等循環需求強勁，綠能、台電電網強韌計畫及國外電力基礎建設外銷市場，已成為華城目前及未來3大成長動能。

許邦福預期，華城未來5至10年發展可期、持續成長，華城也會持續擴充產能，持續深耕北美變壓器市場。

華城指出，目前全球變壓器等電力設備市場仍供不應求，歐美大廠持續擴廠，但電力建設涵蓋全球，預估未來5至10年，電力設備市場仍將高度成長。

華城引述數據分析，在美國「降低通膨法案」等推動下，預估2035年美國本土需新增64%區域內輸電線路、以及114%跨區域輸電容量，推估變壓器年複合成長率為7%至8%，此外美國加速生產石油和天然氣，因應美國發展AI所需龐大電力，推估發輸配電系統及終端消費的各電壓等級變壓器需求，將達40 GW（百萬瓩）。