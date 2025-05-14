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Google Gemini將導入更多裝置 三星耳機導入XR平台

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google 開發者大會（Google I/O 2025）下周即將登場，在14日透過The Android Show: I/O Edition 宣布即將到來的Android 16更新項目，Gemini應用範圍將擴展到更多Android裝置，新增三種保護裝置與個人安全的新方式，並與三星合作下一代Android XR智慧穿戴裝置，將自三星的新耳機開始啟用。

Android系統目前在190多個國家/地區擁有超過30億台活躍設備，Google預計將在IO大會推出有史以來最大規模的重新設計Android 16和Wear OS 6、重點是將Gemini引入所有裝置、打擊詐騙者並確保個人和裝置的安全。

Google指出，以Gemini為中心徹底重新構想Android。例如一鍵啟動個人AI助理，在整個裝置上完成工作，例如 Gemini Live 的相機和螢幕共享功能，已向所有Android用戶免費開放。Android 16將其功能擴展到手機以外的領域，為所有Android裝置帶來智慧且實用的助理。未來幾個月Gemini將先導入Wear OS 智慧手表，例如以手表、自然語言設定指令；Gemini也先導入Android Autoo自動駕駛助理，透過自然的對話了解駕駛需求，從而提升體驗。找到最佳路線，還可以沿途獲得協助，這項功能隨後將登陸內建 Google 系統的汽車。。透過訊息應用程序，Gemini可以總結訊息，在發送回應之前自動翻譯成另一種語言。

Google宣布與三星合作建造的新平台，將Gemini 與 Android XR 結合，創造與下一代設備（從耳機到眼鏡以及介於兩者之間的一切設備）互動的新方式。三星的第一款耳機今年將搭載相關功能，後續索尼也會導入，用戶可以配戴裝置，透過影片、地圖和當地提示，以及Gemini幫助規劃假期，幾分鐘內創建完整的行程。

Google將針對手機推出三種Android守護裝置與個人安全的新方式，首先是Google訊息強化詐騙簡訊防護，在裝置端透過 AI 偵測並攔截更多類型詐騙簡訊（如：加密貨幣、通行費繳費、禮物卡詐騙），同時確保使用者隱私。「尋找中心」提供單一的整合平台，輕鬆定位裝置與物品、確認親友安全及分享位置；未來將整合支援衛星連線功能的裝置，強化安全防護。

Android Google 詐騙

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