台灣中油積極導入AI應用 提升整體經營效能
台灣中油公司14日表示，公司積極推動數位轉型，近年陸續將人工智慧（AI）與創新科技結合，廣泛應用於產、銷、儲及安環等各領域，透過AI技術導入，不僅有效提升營運效能，更打造出符合永續發展趨勢與市場競爭需求的智慧工場示範。
其中「電源供應器壽命預測技術」獲得2024年國家品牌玉山獎最佳產品獎全國首獎，展現國營事業積極導入AI應用、提升整體經營效能的決心與行動力。
台灣中油表示，為推廣相關 AI 技術至各單位，台灣中油2021年11月成立5G AIoT推動專案辦公室，將AI技術應用在製程改善、設備故障預知、智慧工安、環境保護及營運管理等面向，至2025年4月止推動之案件逾250件，預期全數順利完成後，可帶來數十億元之效益（含增加收益、降低成本）。其中煉化三廠（大林廠、桃園廠及林園廠）分別擇定一個工場推動AI製程優化，達成節能減碳並提高產能效益；另利用AI圖像辨識馬達電流故障頻譜，提早預知設備異常以進行保養，可減少發生非計畫性停爐等損失。
此外，台灣中油亦自力研發並與學術單位跨界合作，開發管線測漏與定位AI系統，應用於地下長途管線洩漏偵測，2025年初已完成民雄到新營管線區間的測漏與定位功能驗證，偵測時間從原耗費數小時大幅降至2分鐘內，可即時掌控風險並降低損失。
另為提升大型光電案場巡檢作業效率，台灣中油自2023年起積極投入「無人機輔助太陽光電巡檢技術」開發，透過無人機取得的「可見光及熱影像」資訊以「AI影像辨識方式」找出太陽能板的缺陷，2024年取得我國「太陽能板缺陷影像識別系統」新型專利，並獲得台灣創新技術博覽會發明競賽銀牌獎，2025年起推動技術整合，將於2026年應用於台灣中油23座大型屋頂型、地面型及水面型案場巡檢工作，展現台灣中油在智慧能源維運與科技創新之研發實力。
在AI人才培育方面，2023年獲得數位發展部「AI 智慧應用暨人才淬鍊推動計畫（AIGO）」年度價值影響力獎，114年至118年推動為期5年的AI人才培育計畫， 2024年至2025年4月底辦理AI相關實體、線上學習及直播培訓課程，逾5,000人次參與；同時鼓勵訓後實作，將AI應用與業務充分結合，其中由人力資源處訓練所自行開發之「客服聊天機器人」可提供參訓學員24小時即時服務。
台灣中油在數位轉型推動上已逐漸展現成效，對內強化營運管理效率，對外優化客戶服務體驗，未來將以現有成果為基礎，持續導入AI技術，提升整體經營效能，朝智慧化永續企業發展。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言