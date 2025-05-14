台灣中油積極導入AI應用 提升整體經營效能

台灣中油公司14日表示，公司積極推動數位轉型，近年陸續將人工智慧（AI）與創新科技結合，廣泛應用於產、銷、儲及安環等各領域，透過AI技術導入，不僅有效提升營運效能，更打造出符合永續發展趨勢與市場競爭需求的智慧工場示範。

其中「電源供應器壽命預測技術」獲得2024年國家品牌玉山獎最佳產品獎全國首獎，展現國營事業積極導入AI應用、提升整體經營效能的決心與行動力。

台灣中油表示，為推廣相關 AI 技術至各單位，台灣中油2021年11月成立5G AIoT推動專案辦公室，將AI技術應用在製程改善、設備故障預知、智慧工安、環境保護及營運管理等面向，至2025年4月止推動之案件逾250件，預期全數順利完成後，可帶來數十億元之效益（含增加收益、降低成本）。其中煉化三廠（大林廠、桃園廠及林園廠）分別擇定一個工場推動AI製程優化，達成節能減碳並提高產能效益；另利用AI圖像辨識馬達電流故障頻譜，提早預知設備異常以進行保養，可減少發生非計畫性停爐等損失。

此外，台灣中油亦自力研發並與學術單位跨界合作，開發管線測漏與定位AI系統，應用於地下長途管線洩漏偵測，2025年初已完成民雄到新營管線區間的測漏與定位功能驗證，偵測時間從原耗費數小時大幅降至2分鐘內，可即時掌控風險並降低損失。

另為提升大型光電案場巡檢作業效率，台灣中油自2023年起積極投入「無人機輔助太陽光電巡檢技術」開發，透過無人機取得的「可見光及熱影像」資訊以「AI影像辨識方式」找出太陽能板的缺陷，2024年取得我國「太陽能板缺陷影像識別系統」新型專利，並獲得台灣創新技術博覽會發明競賽銀牌獎，2025年起推動技術整合，將於2026年應用於台灣中油23座大型屋頂型、地面型及水面型案場巡檢工作，展現台灣中油在智慧能源維運與科技創新之研發實力。

在AI人才培育方面，2023年獲得數位發展部「AI 智慧應用暨人才淬鍊推動計畫（AIGO）」年度價值影響力獎，114年至118年推動為期5年的AI人才培育計畫， 2024年至2025年4月底辦理AI相關實體、線上學習及直播培訓課程，逾5,000人次參與；同時鼓勵訓後實作，將AI應用與業務充分結合，其中由人力資源處訓練所自行開發之「客服聊天機器人」可提供參訓學員24小時即時服務。

台灣中油在數位轉型推動上已逐漸展現成效，對內強化營運管理效率，對外優化客戶服務體驗，未來將以現有成果為基礎，持續導入AI技術，提升整體經營效能，朝智慧化永續企業發展。