羅昇、台達、佳世達集團攜手 展出「AI 虛實整合微型智慧生產線」

羅昇（8374）14日宣布，將於2025 COMPUTEX與台達及佳世達集團旗下維田、八維、怡進等攜手展出「AI虛實整合微型智慧生產線」，導入AI語意下單、視覺辨識、Robot自動化、數位雙生與環保包裝等應用。此方案支援語音客製流程與即時生產，助企業實現少量多樣、即時交付與良率監控目標，期有效降低人工依賴與生產風險。

羅昇指出，此次展出聚焦「AI虛實整合」的智慧製造應用，參觀者可透過八維的語音與AI Chatbot互動下單，即時生成圖像並啟動自動化流程，完成雷雕與捆包作業。透過維田AI視覺與TM Robot協作，進行瑕疵檢測與分流，有效提升一致性與產能效率。

在虛實整合的數據串接中，台達DIAEAP+設備自動化控制系統（Equipment Automation Program）與DIATwin虛擬機台開發平台，透過數位雙生具象化數據，實現產線即時監控、能耗分析與模擬優化等功能，提升決策效率與能源使用透明度；同時導入怡進TP-702 Mercury超高速捆包機，打包速度可達每分鐘65條，相較一般捆包機每分鐘25條，作業速度提升160%，強化產線效率。

隨著製造業邁向少量多樣與即時交付的新常態，企業正面臨高度客製化、效率優化與永續轉型的多重挑戰。羅昇此次攜手合作夥伴打造的微型智慧生產線，正是回應這些市場痛點，透過AI視覺、協作機器人、數位雙生與智能管理平台的深度整合，不僅提升生產靈活性與良率，更兼顧碳排控管與環保包裝，成為製造業實踐ESG與加速智慧轉型的關鍵推手；未來，羅昇也將持續以「一站購足、整合導入」為核心優勢，協助客戶加速邁向高效、綠色與智慧兼具的製造新時代。