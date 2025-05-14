英業達AI伺服器出貨動能續強！B300最快下半年貢獻營收
代工大廠英業達（2356）於13日召開法人說明會，面對外界最關注的「AI伺服器」產品現況，英業達坦言，團隊目前的出貨多以既有客戶為主，而產品品項則以B200系列為主，且涵蓋輝達（NVIDIA）與超微（AMD）雙平台，整體出貨量維持穩定成長。至於搭載最新AI晶片B300的伺服器，則仍在與客戶接洽、討論中，沒有這麼快顯現，預計要等到下半年才會開始貢獻營收。
英業達表示，目前營收占比仍以一般伺服器為主，而團隊近你全力發展的AI伺服器產品，目前營收占比大約占整體伺服器業務的5%至6%，對此，英業達經營團隊則強調，AI伺服器產品的比重雖然較一般伺服器低，但其單價相對一般伺服器而言，高出一大截、同時也對毛利率有顯著的貢獻，因此集團也將持續投入發展、擴大布局。
英業達表示，目前出貨主力仍然是B200系列產品，並且旗下B200類的產品，已成功獲得市場客戶的青睞，並被廣泛導入至多項AI專案之中，整體的出貨保持穩定、且持續穩健增長，後市可期。而搭載最新AI晶片B300的伺服器產品，則預計要到下半年才會有貢獻，團隊透露，目前B300正在與客戶展開合作洽談，預計在今年下半年將開始逐步產生營收貢獻，而量產時間則仍待進一步的觀察。
根據英業達公布的財報資料顯示，集團今年第1季的稅後純益為17.03億元，與前季相比略微下滑，不過與去年同期相比則呈成長態勢，單季營業毛利94.12億元，營業利益34.72億元，而稅前淨利為21.52億元，稅後純益17.04億元，每股純益0.47元，與去年同期0.3元相比，有明顯的成長，展現出集團穩健的獲利能力。
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